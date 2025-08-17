Editorial

Editorial: Zohran Mamdani: Desde Nueva York nos llegan mensajes políticos para la campaña electoral

La ciudad experimenta una acotada revolución electoral, con reverberaciones de amplio espectro. Los mensajes de la campaña por su alcaldía podríamos atenderlos en nuestra desafiante realidad

Portada de la revista TIME en agosto de 2025. Zohran Mamdani, candidato a alcalde de Nueva York, protagoniza la página 1.
Zohran Mamdani ocupó la portada de la revista 'Time' en su edición de este 15 de agosto. "Estar en la tapa de 'Time' es una experiencia surreal, pero nos lleva a una reflexión sobre todo el trabajo que hemos hecho juntos en los últimos diez meses y su resultado", escribió el político en Instagram. (TIME Magazine/TIME Magazine)







editorial
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

