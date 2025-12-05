Economía

Inflación en Estados Unidos sube a 2,8% en septiembre

El índice PCE de inflación de Estados Unidos subió en setiembre al 2,8% (2,8% subyacente). La Fed se reúne para definir el futuro de las tasas de interés

Por AFP
Clientes de Costco esperan en fila para ordenar comida.
El índice PCE de inflación de Estados Unidos subió en setiembre al 2,8% (2,8% subyacente). La Fed se reúne para definir el futuro de las tasas de interés. (PATRICK T. FALLON/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

