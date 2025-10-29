Reserva Federal reduce sus tasas de intéres por segunda vez en 2025

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) acordó, este miércoles 29 de octubre, una segunda reducción consecutiva de 25 puntos base (p. b.) de sus tasas de interés, con lo cual las situó en un rango de entre 3,75% y 4%.

Para respaldar su decisión, el Comité Federal de Mercado Abierto o comité monetario (FOMC) manifestó que la creación de empleo se ralentizó este año y que la tasa de desempleo aumentó ligeramente.

También señalaron que la actividad económica se expandió a un ritmo moderado y que la inflación aumentó desde principios de año y “sigue siendo algo elevada”.

“El Comité está firmemente comprometido con el apoyo al máximo empleo y el retorno de la inflación a su objetivo del 2%”, afirmaron en un comunicado.

La decisión de reducir la tasa de referencia a entre el 3,75% y el 4%, que era esperada por los mercados, fue aprobada por diez votos a favor y dos en contra, según informó la Fed (banco central) en un comunicado.

Se opusieron al segundo recorte de tipos consecutivo, Stephen Miran, partidario de una reducción de medio punto y directivo recién nombrado por Donald Trump, y Jeff Schmid, quien quería mantener las tasas sin cambios.

El proceso de reducciones se inició en la reunión anterior, en setiembre, con el objetivo de dar un respiro a la economía de Estados Unidos, principalmente ante signos de debilidad en el mercado laboral.

Sin embargo, el presidente del banco central, Jerome Powell, rebajó los ánimos de los partidarios de reducir las tasas, como el presidente Donald Trump, cuando dijo después de la reunión que la decisión de un nuevo recorte de los tipos en el próximo encuentro del comité de política monetaria de diciembre está “lejos” de ser un hecho.

“Seguimos enfrentándonos a riesgos”, comentó Powell en una rueda de prensa. “En las deliberaciones del comité durante esta reunión, se observaron opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre. Una nueva reducción de las tasas en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable, ni mucho menos”.

LEA MÁS: Secretario del Tesoro de Estados Unidos confirma los nombres de los cinco finalistas para suceder a Powell al frente de la Fed

A diferencia del consenso habitual, esta última reunión ha puesto de manifiesto la división entre los miembros de la Fed con derecho a voto. Uno de los integrantes del comité votó en contra del recorte porque era partidario de una reducción mayor, de medio punto, mientras que otro quería mantener las tasas sin cambios.

Esta reunión tuvo la particularidad de que la Fed tomó la decisión sin poder evaluar el estado real de la economía, ya que la parálisis presupuestaria que afecta a Estados Unidos suspendió desde el pasado 1 de octubre la recopilación y publicación de datos oficiales.

Las cifras de desempleo de setiembre no se han divulgado, y las de octubre podrían no llegar a recopilarse nunca. Republicanos y demócratas siguen estancados en las negociaciones del presupuesto federal casi un mes después del inicio de esta parálisis".

Con este recorte, la Fed trata de impulsar una economía estadounidense en proceso de asimilar los efectos de la vasta batería de aranceles impuesta por Trump a los socios comerciales del país, a la espera de que se publiquen algunos datos oficiales claves una vez finalice el cierre de servicios públicos o “shutdown”.

Powell afirmó que el cierre del gobierno federal “afectará la actividad económica”, aunque “estos efectos deberían revertirse una vez finalizado” el parate.

Preocupación por mercado laboral

Los responsables de la Fed han manifestado su preocupación por el enfriamiento del mercado laboral en los últimos meses, lo que les ha llevado a tratar de estimular las contrataciones bajando las tasas, a pesar de que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%.

Tasas más bajas abaratan el crédito y fomentan el consumo y la inversión. La Fed también anunció el miércoles que va a poner fin a su política de reducir el tamaño de sus activos y pasivos, una medida prevista por los mercados.

Las tenencias de la Fed se dispararon con la llegada del covid y sus miembros han ido reduciéndolas desde el fin de la pandemia. “Creo que son muy cautelosos con respecto a las tensiones en los mercados financieros”, declaró Loretta Mester, expresidenta de la Fed de Cleveland. “Podrían reducir un poco más el balance”, lanzó.