La inflación en Estados Unidos llega a su punto más alto desde enero y cierra en 2,9% en agosto

La inflación en Estados Unidos repuntó al 2,9% en agosto, la cifra más alta en meses. Analistas prevén que esto motive a la Reserva Federal a tomar medidas

Por AFP
Vista de un supermercado en Estados Unidos con consumidores en los pasillos. La imagen refleja la preocupación económica tras la caída en la confianza del consumidor debido a las políticas arancelarias de la administración Trump. Inserta una fotografía de Trump.
El índice de precios al consumidor (IPC) repuntó al 2,9% en agosto. En términos mensuales, subió un 0,4%. (Fotocomposición en Canva/AFP /Fotocomposición en Canva/AFP)







