Wall Street celebra la caída de la inflación del lado del productor

Los mercados reaccionaron este miércoles a los resultados del Índice de Precios al Productor (IPP) que podría influir en los próximos movimientos de política económica por parte de la Reserva Federal.

Washington. La Bolsa de Valores de Nueva York abrió optimista el miércoles tras conocerse un dato de precios al productor en Estados Unidos más débil de lo esperado, visto como una nueva señal de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar las tasas de interés.

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq subió un 0,46% y el S&P 500 avanzó 0,45%. Solo el Promedio Industrial Dow Jones quedó rezagado, con una baja del 0,17%.

Los precios al productor en Estados Unidos cayeron inesperadamente en agosto, según datos oficiales publicados el miércoles, impulsados en parte por una recesión en los sectores energético y comercial.

El Índice de Precios al Productor (IPP) bajó un 0,1% intermensual, según datos del Departamento de Trabajo, cuando los analistas esperaban un aumento del 0,3%. La última caída mensual de este tipo se registró en abril.

Estos datos económicos se conocen mientras los responsables políticos intentan evaluar los efectos de los aranceles impuestos por Donald Trump, y se publicaron justo una semana antes de que la Fed celebre su reunión de política monetaria sobre tasas de interés.

Una inflación persistentemente elevada podría dificultar que la Fed recorte las tasas.

Sin embargo, la inflación moderada, junto con un mercado laboral debilitado, hace que los analistas esperen que el banco central adopte un recorte de 25 puntos básicos este mes.

A diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide los cambios en los precios pagados por los consumidores, el PPI mide la evolución de los precios de los bienes y servicios producidos por las empresas.