Economía

Precios mayoristas en Estados Unidos repuntan en julio al mayor nivel en tres años

Índice de precios al productor subió 0,9% en julio superando los pronósticos.

EscucharEscuchar
Por AFP

Washington. Los precios al productor en Estados Unidos repuntaron en julio hasta alcanzar su nivel más alto desde 2022, según datos oficiales publicados este jueves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Precios mayoristasPrecios en Estados Unidosíndice de precios al productorIPP
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.