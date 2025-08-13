Economía

Wall Street cierra en alza: Nasdaq y S&P 500 marcan nuevos récords

Índice Dow Jones también registró avances tras la flexibilización monetaria por parte de la Fed

Por AFP

Washington, Estados Unidos. La bolsa de Nueva York alcanzó nuevos máximos el miércoles, impulsada por la perspectiva de una flexibilización monetaria por parte del banco central estadounidense (Fed) tras una inflación conforme a las expectativas.








