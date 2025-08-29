Economía

Inflación en Estados Unidos se mantiene estable en julio

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles como energía y alimentos, mostró en cambio un ligero repunte

EscucharEscuchar
Por AFP
El banco central de Estados Unidos (Fed) tiene como meta una inflación del 2% anual. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InflaciónEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.