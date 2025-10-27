Secretario del Tesoro de Estados Unidos confirma los nombres de los cinco finalistas para suceder a Powell al frente de la Fed

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (izquierda), confirmó los nombres de los finalistas para suceder al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell (derecha). La decisión será tomada por el expresidente Donald Trump antes de fin de año, según declaraciones oficiales recogidas por Bloomberg.

Madrid. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este lunes los nombres de los cinco finalistas para suceder al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una decisión que Donald Trump espera tomar antes de fin de año.

El grupo de candidatos finalistas estaría formado por los actuales miembros de la junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder, según declaraciones de Bessent a bordo del Air Force One, recogidas por Bloomberg.

El secretario del Tesoro, encargado por Trump de dirigir el proceso de selección para el puesto, reiteró que planea realizar una nueva ronda de entrevistas y espera presentar una “buena lista” al presidente Donald Trump después de Acción de Gracias.

De su lado, el propio Trump declaró que esperaba tomar una decisión sobre el candidato a presidir la Fed antes de fin de año.

“Tenemos a una persona que no es nada inteligente en este momento”, afirmó Trump, retomando sus críticas a Powell, cuyo mandato como banquero central concluye en mayo de 2026, y a quien el mandatario acusa de frenar la economía al no recortar drásticamente los tipos de interés.

El Comité de Mercado Abierto de la Fed se reúne esta semana y se espera que el miércoles anuncie un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos, lo que supondría la segunda bajada consecutiva del precio del dinero.