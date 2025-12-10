Zonas francas en alerta por tipo de cambio: es difícil atraer empresas ‘cuando se nos compara con México, Colombia y República Dominicana’

El sector turismo y de zonas francas alzan la voz ante la caída del tipo de cambio.

La Asociación Costarricense de Operadores de Turismo (ACOT) y la Asociación de Zonas Francas (Azofras) advirtieron de que los mínimos históricos alcanzados en el tipo de cambio —producto de la apreciación del colón— les genera preocupación, pues representa un golpe directo para sus actividades y deteriora la competitividad de ambos sectores.

Nancy Vega, directora ejecutiva de Azofras, dijo que su sector aboga por que proyectos se establezcan en Costa Rica, “pero eso es cada vez más difícil de hacer cuando tenemos costos operativos tan altos y cuando se nos compara con países competidores como México, Colombia, República Dominicana, donde los costos de producción son sustancialmente inferiores”.

“Cuando se revisan los datos, tan solo en el último año el tipo de cambio ha caído casi 70 puntos, incrementando considerablemente los costos operativos. En términos prácticos, esto lo que ha significado es que los costos de operación de nuestras empresas se han incrementado hasta un 35%”, agregó la directora de Azofras.

Vega explicó que este comportamiento afecta la competitividad del sector y que sigue siendo un tema de preocupación al analizar la evolución del tipo de cambio en los últimos dos años. Según dijo, “ha impactado las posibilidades que tienen las empresas de seguir creciendo, de continuar expandiendo proyectos y de generar más y mejores oportunidades de empleo”.

El pasado viernes 5 de diciembre, el tipo de cambio frenó la caída en el precio registrada de manera continua durante 10 jornadas del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Ese día, el dólar cerró a un precio de ¢489,44, lo que significó un incremento de ¢1,38 respecto al cierre del jueves de ¢488,06, su valor más bajo en casi dos décadas.

Este martes 9 de diciembre, el tipo de cambio del dólar respecto al colón registró un fuerte aumento en el Monex, con lo cual ya suma tres sesiones consecutivas al alza.

El precio de la divisa en la jornada del martes fue de ¢496,72, es decir,¢5,63 más que el ¢491,09 del lunes.

Turismo se pronuncia

La Asociación Costarricense de Operadores de Turismo (ACOT) señaló que la apreciación del colón ha provocado una disminución superior al 30% en los ingresos en colones de las empresas turísticas, mientras sus costos locales siguen altos o en aumento, como salarios, cargas sociales, impuestos, combustible y servicios. Ese desbalance, advirtió la organización, está “estrangulando los márgenes operativos” y poniendo en riesgo miles de empleos en comunidades dependientes del turismo.

Si bien ACOT reconoce la importancia de la estabilidad macroeconómica y del rol del Banco Central en el control de la inflación, advierte de que un colón “excesivamente fuerte” erosiona la competitividad de sectores que dependen de generar divisas. Por ello, pidió al gobierno abrir un espacio de diálogo técnico “de manera inmediata”.

Entre las soluciones que propone la Asociación, destaca mecanismos de cobertura cambiaria para pymes y operadores turísticos, opciones de financiamiento alineadas a la moneda de ingreso y políticas de productividad que fortalezcan la competitividad del destino Costa Rica.

“Costa Rica no puede arriesgar su principal industria generadora de empleo y bienestar. El turismo ha sido históricamente resiliente, pero requiere condiciones macroeconómicas que no socaven su capacidad de crecimiento“, finalizó ACOT.