Récord histórico: Monex transa menos de $1 millón por primera vez desde 2007

El tipo de cambio en el Monex sigue por debajo de los ¢500.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) registró dos hitos en menos de una semana.

El primero se registró el pasado 4 de diciembre, cuando el promedio ponderado del precio del dólar bajó a ¢488,06, su nivel más bajo en los últimos 20 años. Después de esta sesión, el valor de la divisa detuvo su caída y empezó a subir hasta alcanzar los ¢490,77 este lunes 8 de diciembre.

El segundo hito en el Monex se reportó en la sesión de negociación de este 8 de diciembre, pues se negoció un total de $865.000. Esta es la primera vez en la historia del Monex que se transa menos de $1 millón , según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que inician desde el 6 de diciembre del 2007.

Previo a esta sesión, el menor volumen negociado en el mercado mayorista correspondía al 7 de setiembre del 2021, cuando se transó un total de $1,29 millones.

Este contraste se produce apenas dos semanas después de que el Monex alcanzara su mayor monto negociado en la serie histórica del BCCR.

El 24 de noviembre del 2025 se transaron $142,1 millones. Ese día, el BCCR adquirió $16 millones para atender las necesidades del Sector Público No Bancario (SPNB) y otros $114,9 millones bajo la “sombrilla” de operaciones propias, es decir, para reforzar sus reservas monetarias internacionales.

Precio del dólar sube por segunda sesión consecutiva

El pasado 5 de diciembre el tipo de cambio frenó la caída en el precio registrada de manera continua durante 10 jornadas del Mercado de Monedas Extranjeras. El dólar cerró a un precio de ¢489,44, lo que significó un incremento de ¢1,38 respecto al cierre del jueves de ¢488,06.

Este lunes, el promedio ponderado del precio del dólar llegó a ¢490,77, tras subir ¢1,33 respecto al cierre del 5 de diciembre. De esta forma, el tipo de cambio en el Monex ahora acumula 12 sesiones consecutivas por debajo de los ¢500.

“La contundente reducción por debajo del umbral de los ¢500 por dólar en el mercado mayorista Monex, resultó en alguna medida sorpresiva para los participantes de mercado, que estaban acostumbrados a que el Banco Central de Costa Rica defendiera el piso del tipo de cambio justamente en torno al nivel mencionado”, comentó Javier Cortés, economista de BN Valores Puesto de Bolsa, en un comunicado de prensa.

Cortés recordó que el tipo de cambio acumula tres años y medios de mantener una tendencia hacia la baja, y señaló que los niveles alcanzados en las últimas semanas no se observaban desde hace 20 años.

“La reducción reciente en el precio de la divisa era esperable debido a la estacionalidad típica de la época, donde el pago de aguinaldos y la cancelación de impuestos impulsa una fuerte liquidación de dólares por parte de empresas con ingresos en moneda extranjera”, añadió.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:31 p. m. de este 8 de diciembre, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢491,50 y ¢577,56.

Por su parte, el precio de compra se ubicaba entre ¢400,62 y ¢489,03.