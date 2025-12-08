Economía

Récord histórico: Monex transa menos de $1 millón por primera vez desde 2007

Precio del dólar en el Monex cerró este 8 de diciembre en ¢490,77.

Por Mónica Cerdas Gómez
La alta oferta de dólares ha contribuido a que el Banco Central pueda comprar más divisas en el Monex.
El tipo de cambio en el Monex sigue por debajo de los ¢500. (Shutterstock/Shutterstock)







Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

