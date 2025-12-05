Tipo de cambio sube de precio tras 10 jornadas de desplome

El tipo de cambio frenó la caída en el precio registrada de manera continua durante 10 jornadas del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).
El dólar cerró a un precio de ¢489,44, lo que representó un incremento de ¢1,38 respecto al cierre del jueves de ¢488,06, según el registro del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
En la sesión de este viernes se transaron $30,6 millones. El monto significó una baja respecto a las jornadas previas: el martes fueron $87,7 millones; el miércoles, $111,1 millones; y el jueves, $75,4 millones.