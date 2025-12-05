Economía

Tipo de cambio sube de precio tras 10 jornadas de desplome

El dólar tuvo leve alza en Costa Rica. Conozca el nivel del tipo de cambio de este viernes 5 de diciembre.

Por Óscar Rodríguez
Manos contando billetes de dólares en una ventanilla de cambio, representando la abundancia de divisas que afecta el tipo de cambio en Costa Rica, según un estudio del Banco Central.
El tipo de cambio detuvo su caída este viernes 5 de diciembre, cuando registró un leve ascenso, según el Banco Central. (Rafael Pacheco/La Nación)







Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

