Economía

Gobierno de Costa Rica analiza nueva investigación comercial de Estados Unidos que podría afectar exportaciones

Comex evalúa la nueva investigación comercial de la administración Trump que podría cambiar las reglas para vender a Estados Unidos

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Por Gustavo Ortega Campos
Fotocomposición del mapa de Costa Rica con el rostro del expresidente Donald Trump, que representa el impacto de las tarifas arancelarias de Estados Unidos sobre las exportaciones costarricenses y las relaciones comerciales bilaterales.
La política comercial de Estados Unidos que elevó aranceles a las exportaciones costarricenses y puso a prueba la histórica relación entre ambos países. (Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP/Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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