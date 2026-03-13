Gobierno de Costa Rica analiza nueva investigación comercial de Estados Unidos que podría afectar exportaciones

(Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP/Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP)

La política comercial de Estados Unidos que elevó aranceles a las exportaciones costarricenses y puso a prueba la histórica relación entre ambos países.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) comenzó un análisis sobre el anuncio de la investigación por parte de la Administración Trump contra Costa Rica y otros 59 países vinculada con la puesta en marcha de normativas que prohíban las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso, lo que podría derivar en nuevos aranceles.

Esta es la segunda investigación que desarrolla contra Costa Rica la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La primera se inició en setiembre de 2025 a las exportaciones de dispositivos médicos y está relacionada con motivos de seguridad nacional.

“Actualmente estamos analizando la información disponible para defender al sector exportador costarricense y estaremos comunicando oportunamente cualquier actualización relevante”, respondió Comex.

Este jueves 12 de marzo, el USTR anunció la nueva investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El Ministerio de Comercio Exterior reiteró que, por el momento, las exportaciones hacia los Estados Unidos desde Costa Rica continúan sujetas a un arancel del 10%, conforme a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

El arancel del 10% está vigente desde el 24 de febrero pasado.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. En 2025, el 47% de todas las exportaciones nacionales fueron dirigidas hacia ese mercado, por un total de $10.797 millones.

El proceso de la nueva investigación incluye el envío de comentarios hasta el 15 de abril y audiencias públicas el próximo 28 de abril.

Los países investigados son: Argelia, Angola, Argentina, Australia, Bahamas, Baréin, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica , República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong (China), India, Indonesia, Iraq, Israel y Japón.

Además de Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Vietnam.