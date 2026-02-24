Estados Unidos aplica un arancel del 10% a Costa Rica desde este martes, confirma Ministro de Comercio Exterior

Manuel Tovar, jerarca de Comex, aseguró que Estados Unidos aplica un arancel del 10% a Costa Rica y mantiene la exclusión de productos agrícolas, vigente desde noviembre pasado.

Las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos pagan un arancel del 10% a partir de este martes 24 de febrero, confirmó Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

La tarifa fue oficializada el 20 de febrero mediante una proclama y tiene como referencia de aplicación la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Un día después, el presidente Donald Trump informó a través de la red social Truth Social que el arancel sería incrementado al 15%, pero hasta este momento no hay un aviso oficial.

Tovar dijo que no se ha publicado el instrumento oficial que formalice ese ajuste. El Ministerio comunicará oportunamente cualquier modificación que se oficialice, aseguró.

La nueva tasa significa una reducción para Costa Rica porque, desde agosto anterior, tenía una tarifa del 15%. Sin embargo, la Corte Suprema de EE. UU. anuló, la semana anterior, la orden ejecutiva con la cual Trump impuso aranceles “recíprocos”, desde el año pasado.

Sin embargo, el mandatario estadounidense anunció el nuevo arancel global con base en otra legislación.

Tovar dijo, este martes en una entrevista con Amelia Rueda, que al país se le aplica un arancel del 10%, pero la herramienta legal permite hasta un 15% si se justifica.

“Nos nivelaron la cancha con respecto a competidores regionales como Panamá y República Dominicana”, destacó el jerarca

El arancel generalizado para las exportaciones de todos los socios comerciales de EE. UU. es de carácter temporal por un máximo de 150 días, de acuerdo con la normativa, con vencimiento previsto al 24 de julio. Fue impuesto por Trump tras la suspensión de los aranceles recíprocos vigentes desde abril de 2025, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Tovar explicó que, en caso de que EE. UU. quiera extenderlos más allá de julio, deberá recurrir a la Cámara Baja y solicitar una autorización.

El jerarca confirmó que en la nueva medida de la administración Trump se mantiene la suspensión de las tarifas a todos los productos agrícolas que se exportan a Estados Unidos, una buena noticia para el caso de Costa Rica, que envía altos volúmenes de piña, banano y café oro.

“Se mantiene la exclusión de una parte sustancial de nuestra oferta exportable agrícola”, afirmó el jerarca.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica, destino hacia donde se colocaron el 47% de las exportaciones totales de bienes que superaron los $22.000 millones.

Los nuevos alcances

El Comex indicó que la nueva Proclama contempla exclusiones a productos estratégicos y a una gran parte de la oferta exportable agrícola.

Por otro lado, define exenciones a los productos textiles que ingresen bajo las preferencias del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta).

Tovar indicó que en Costa Rica, el sector textil genera más de 11.000 empleos y calificó como “un respiro” la exención.

Además, señaló que darán seguimiento a la implementación de la normativa y mantendrá el diálogo con las autoridades de Estados Unidos para resguardar los intereses del sector productivo y el sector exportador.

Ambas partes iniciaron negociaciones bilaterales desde mayo de 2025. El objetivo de Costa Rica es lograr el arancel del 0% a las exportaciones logrado con el DR-Cafta, vigente desde 2009 en nuestro país.