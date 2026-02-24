Economía

Estados Unidos aplica un arancel del 10% a Costa Rica desde este martes, confirma Ministro de Comercio Exterior

Aunque el presidente Donald Trump anunció un incremento al 15%, Comex asegura que oficialmente desde hoy solo rige el 10% para las exportaciones costarricenses.

Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
entrevista con el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica Manuel Tovar Rivera
Manuel Tovar, jerarca de Comex, aseguró que Estados Unidos aplica un arancel del 10% a Costa Rica y mantiene la exclusión de productos agrícolas, vigente desde noviembre pasado. (John Durán/La Nación)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

