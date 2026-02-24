Costa Rica sale poco beneficiada de concesión otorgada por Trump a socios del Cafta. Los más favorecidos son Guatemala y Honduras

Los textiles amparados en el Cafta quedan excluidos del nuevo impuesto temporal del 15%. Pero los dispositivos médicos, principal producto de exportación de Costa Rica a EE. UU., aún enfrentan un escenario de incertidumbre.

Donald Trump oficializó un arancel temporal del 15% (inicialmente fue del 10%) a nivel global para el comercio internacional y estableció algunas excepciones estratégicas para algunos socios comerciales, pero para Costa Rica el beneficio será escaso.

De hecho, los dispositivos médicos, el sector clave en la relación bilateral con EE. UU., sigue bajo la incertidumbre arancelaria.

El nuevo impuesto entra a regir este martes bajo la Ley de Comercio de 1974 por hasta 150 días y busca atender problemas en la balanza de pagos. Washington brindó algunas excepciones.

Trump anunció las nuevas tasas luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara las llamadas tarifas “recíprocas”, al considerar que la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés), de 1977, no le da potestades al mandatario para imponer dichos aranceles.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) señaló que Trump anunció el 21 de febrero su intención de elevar el recargo del 10% al 15%. Sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado la Proclama que formalice dicho cambio. La entidad está atenta al aviso oficial.

¿Costa Rica gana o pierde?

El mandato de Trump deja fuera del nuevo arancel a los textiles y prendas de vestir que ingresan a Estados Unidos provenientes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).

Costa Rica exportó $46,3 millones en textiles, cuero y calzado hacia ese país en 2025. Dicho monto representa el 0,4% de los $10.673 millones vendidos en total a ese mercado, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

En total, el país vendió el año pasado $196 millones en textiles a nivel global. Esto equivale al 0,8% de toda la oferta exportable, la cual ascendió a $22.731 millones.

En los vecinos centroamericanos es otra historia. Honduras exportó, principalmente a EE. UU., productos textiles por un monto de $3.725 millones el año pasado, es decir, una tercera parte de sus exportaciones totales que ascendieron a $12.190 millones, muestran los datos del Banco Central de Honduras.

En relevancia le siguen Guatemala, Nicaragua y El Salvador con $1.899 millones, $1.866 millones y $880 millones, respectivamente, según el Banco Central de cada país. De nuevo, a Estados Unidos se dirigieron la mayoría de productos de vestimenta.

Bajo el beneficio otorgado por Trump, dichos artículos ingresarán libres de impuestos.

John Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior, recordó que desde hace más de 30 años el país dejó atrás la fuerte dependencia del textil y migró hacia sectores de mayor valor agregado. Por eso, hoy la excepción arancelaria no cambia radicalmente el panorama.

En la actualidad, los beneficios o excepciones arancelarias vinculadas a ese sector no representan un elemento significativo dentro de la estructura exportadora costarricense, afirmó Fonseca.

“Es importante entender que Estados Unidos busca recuperar y relocalizar actividades productivas que hoy constituyen algunos de los principales sectores exportadores de Costa Rica ”, consideró el especialista.

Roberto Echandi, del World Trade Institute, lo resume así: “La excepción textil para DR-Cafta prácticamente no tiene efecto para Costa Rica al no ser un exportador textil”.

Marco Vinicio Ruiz, exjerarca del Comex, coincidió: “El país no tiene condiciones ideales para desarrollar esa industria, aunque sí es una buena noticia para vecinos como El Salvador o Guatemala".

En tanto, Carolina Palma, socia líder de Impuestos Indirectos de Deloitte, apuntó que es una medida que beneficiará al resto de Centroamérica que tiene mayores exportaciones de textiles.

“En realidad Costa Rica no es un gran exportador de textiles, lo que creemos es que esta es una medida que viene a favorecer más al resto de Centroamérica, es el caso de Guatemala y El Salvador que firmaron recientes acuerdos con Estados Unidos”. — Carolina Palma, de Deloitte

Dispositivos médicos en vilo

Si el textil apenas se mueve, el sector que sí genera atención es el de dispositivos médicos. Este representa el 48% de las exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos.

Junto con la imposición de nuevos aranceles, Trump ordenó a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) que utilice su autoridad para investigar ciertos actos, políticas y prácticas discriminatorias que obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.

Los dispositivos médicos ya están bajo ese análisis por riesgos a la seguridad nacional desde setiembre del 2025.

El jerarca del USTR, Jamieson Greer, informó el viernes de que concluirán todas las investigaciones en curso. Aquí está el verdadero foco de incertidumbre para Costa Rica.

Cancha más pareja

Con la decisión más reciente de Trump, todos los países quedan sujetos al mismo arancel del 15%, salvo acuerdos comerciales específicos.

Antes, algunas naciones enfrentaban tasas mayores, como Nicaragua que tenía un 18% y México con el 25% para los bienes que no forman parte del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

Paulina Matamoros, consultora de Comercio Exterior de Grant Thornton, consideró que, al nivelarse la tasa, Costa Rica pierde cualquier ventaja relativa y tendrá que competir por calidad, precio, tecnología y sostenibilidad.

Sin embargo, sostuvo que la concesión de Trump también abre una puerta para los productos que habían quedado rezagados con un arancel mayor. Señaló que, al estar todos al mismo nivel, hay opción de exportar.

Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), dijo que el 15% global emparejaría la base arancelaria entre competidores, a excepción de aquellos países con los que EE. UU. haya cerrado acuerdos comerciales especiales en los últimos meses; es el caso de El Salvador y Guatemala en la región.

“Se tendría que evaluar uno por uno”, opinó.

‘Días de gracia’

Desde el punto de vista práctico, este nuevo arancel no cambia el panorama general que había antes del viernes por ser la misma tarifa para Costa Rica, salvo que hubo varios días de gracia sin arancel (del 20 al 23 de febrero) y solo se aplicará por 150 días como máximo, hasta que el Congreso decida lo contrario, explicó Carolina Palma, de Deloitte.

Desde noviembre, mediante una orden ejecutiva, Trump había suspendido los aranceles a los productos agrícolas.

“Antes solo Costa Rica tenía el 15%, ahora lo tenemos todos. Esto significa condiciones igualitarias que no deberían afectar nuestra competitividad”, apuntó Palma.

Jaime Morales, gerente senior de Comercio Global de EY, señaló que esta tasa viene a nivelar el escenario a nivel mundial, debido a que los aranceles fundamentados en la Sección 122 Ley de Comercio, de 1974, prohíben otorgar un trato diferente entre países, salvo que haya acuerdos comerciales preferenciales.

Los exportadores opinan

Rodney Salazar, de Crecex, opinó que “se gana aire” frente a Asia y otros proveedores que no tendrán esa excepción otorgada a los países del Cafta.

Para Costa Rica, el beneficio inmediato puede ser más estratégico que en términos de volumen, consideró el vocero gremial.

“Es un sector donde el arancel base de EE. UU. suele ser alto (prendas)”, aseguró Salazar. Añadió que la competencia intrarregional seguirá dependiendo de la escala industrial, costos laborales, encadenamientos (hilo-tela-confección), tiempos de entrega y compliance.

Por otro lado, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) destacó que el 24% del subsector textil exporta hacia EE. UU., convirtiéndolo en el segundo mercado más grande, detrás de Guatemala.

Víctor Pérez, presidente de Cadexco, planteó que la valoración del nuevo panorama arancelario es de cautela y análisis. “Más allá del arancel temporal, el diferencial competitivo seguirá determinado por los costos logísticos, la eficiencia productiva, la innovación y el clima de negocios”, comentó.

Los ‘nichos’ de interés

Para Crecex, los nichos de interés en la parte textil para Costa Rica son los textiles técnicos y medical textiles, como los no tejidos (non-wovens), insumos y componentes para uso médico/industrial, prendas de compresión, soportes y descartables especializados, entre otros.

Vinicio Sandí, especialista en comercio y docente de la Universidad Nacional (UNA), dijo que la participación de Costa Rica con mayor auge en la oferta textil relacionada con la industria de dispositivos médicos es una posibilidad, pero que no se está desarrollando en este momento.