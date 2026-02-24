Economía

Costa Rica sale poco beneficiada de concesión otorgada por Trump a socios del Cafta. Los más favorecidos son Guatemala y Honduras

Estados Unidos aplica nuevo arancel global desde este martes, pero no es uniforme: mientras el sector textil respira, los dispositivos médicos enfrentan incertidumbre.

Por Gustavo Ortega Campos
Trabajadores en una tienda textil y en laboratorio de dispositivos médicos en Costa Rica, sectores exportadores afectados por el arancel temporal del 15% impuesto por Estados Unidos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio.
Los textiles amparados en el Cafta quedan excluidos del nuevo impuesto temporal del 15%. Pero los dispositivos médicos, principal producto de exportación de Costa Rica a EE. UU., aún enfrentan un escenario de incertidumbre. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN/Fotocomposición en Canva/Archivo LN)







ArancelesAranceles TrumpSección 122IeepaDispositivos médicos
Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

