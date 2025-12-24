Economía

Dispositivos médicos ya son casi la mitad de las exportaciones de Costa Rica: ¿qué esperar de la negociación con Estados Unidos en 2026?

El auge de las exportaciones de dispositivos médicos, que ya alcanzan $10.156 millones, coloca al sector en el centro de una negociación clave entre Costa Rica y Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Con un crecimiento del 28% y casi la mitad de las exportaciones del país, los dispositivos médicos se convierten en la principal carta de Costa Rica frente a Washington. (Albert Marin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Dispositivos médicosNegociaciones con Estados UnidosArancelesAranceles Trump
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.