¿Quiénes negocian por Costa Rica para eliminar arancel del 15% impuesto por Estados Unidos?

Comex detalla quiénes integran el equipo que busca recuperar la tarifa 0% del Cafta.

Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
Mesa de negociación entre Costa Rica y Estados Unidos.
Costa Rica inició, en mayo anterior, las negociaciones con Estados Unidos para intentar eliminar el arancel del 15% a las importaciones desde el país y regresar a la tarifa del 0% del Cafta. (Creada con IA./Creada con IA.)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

