Estados Unidos y El Salvador sellan acuerdo para reducir arancel y barreras comerciales

Washington calificó el acuerdo como el primero de su tipo en el Hemisferio Occidental. Costa Rica sigue en negociaciones.

Por Gustavo Ortega Campos
El Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer y la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, firmaron el Acuerdo sobre Comercio Recíproco entre los Estados Unidos y El Salvador el 29 de enero.
El Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer y la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, firmaron el Acuerdo sobre Comercio Recíproco entre los Estados Unidos y El Salvador el 29 de enero. (Cortesía USTR/Cortesía USTR)







