Estados Unidos y El Salvador sellan acuerdo para reducir arancel y barreras comerciales

El Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer y la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, firmaron el Acuerdo sobre Comercio Recíproco entre los Estados Unidos y El Salvador el 29 de enero.

Estados Unidos y El Salvador firmaron este jueves el Acuerdo sobre Comercio Recíproco entre ambos países, calificado por Washington como el primero de su tipo en el Hemisferio Occidental. En el caso costarricense, aún se sigue en negociaciones.

“La firma hoy del primer Acuerdo sobre Comercio Recíproco en el Hemisferio Occidental fortalecerá aún más los mercados para las exportaciones estadounidenses y reducirá las barreras comerciales que enfrentan los trabajadores y productores estadounidenses”, señaló el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

En noviembre pasado, ambos países establecieron un acuerdo comercial marco con el que se estableció la suspensión del arancel del 10% impuesto por Estados Unidos a gran parte de las exportaciones de El Salvador. Acuerdos similares fueron suscritos por Guatemala, Ecuador y Argentina en la misma fecha.

Greer refirió que este acuerdo es un paso importante en la profundización de las asociaciones estratégicas en América Latina al la vez que agradeció a sus homólogos de El Salvador por su “fuerte compromiso” para lograr un comercio justo y equilibrado con los Estados Unidos.

“Este Acuerdo se basa en nuestra asociación comercial de larga data y reconoce importantes vínculos en la cadena de suministro”, apuntó Greer, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

En abril de 2025, Washington impuso aranceles a las exportaciones de más de 160 socios comerciales, incluido Costa Rica.

A partir de mayo del año pasado, ambos países mantienen negociaciones bilaterales, el objetivo del gobierno costarricense es volver a la tasa del 0%.

Desde agosto del 2025, EE. UU. impuso un arancel del 15% a Costa Rica, inicialmente era del 10%. La razón del alza es que el país tiene un superávit comercial, exporta más bienes de lo que importa.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. Al cierre de 2025 representó el 47,2% de las exportaciones totales de bienes, equivalentes a $10.703,5 millones, de acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Lo que dice el Acuerdo

En el texto del Acuerdo, que consta en 159 páginas, incluidos los anexos, los Estados Unidos aplicarán una tasa arancelaria recíproca revisada sobre los bienes originarios de El Salvador.

Indica además que El Salvador no requerirá licencias de importación no automáticas para bienes de los EE. UU., excepto cuando la licencia sea necesaria para administrar medidas que cumplan objetivos legítimos de salud pública, seguridad o de seguridad nacional.

Asimismo, El Salvador proporcionará acceso al mercado no discriminatorio para los bienes agrícolas de los Estados Unidos y garantizará que sus medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) se basen en la ciencia y el riesgo y no operen como restricciones encubiertas al comercio bilateral.

Por otro lado, El Salvador eliminará las barreras MSF injustificadas en áreas que socaven la reciprocidad y no adoptará ni mantendrá medidas no científicas, discriminatorias o preferenciales que sean incompatibles con los estándares de los EE. UU. o internacionales o que de otro modo afecten las exportaciones de ambos países.

El Salvador continuará manteniendo el acceso al mercado de los Estados Unidos de quesos y carnes enumerados en uno de los anexos del acuerdo.

Sobre comercio de defensa y minerales críticos

El texto indica en el apartado “Otras Medidas” que los Estados Unidos trabajarán con El Salvador para agilizar y mejorar el comercio de defensa.

Además que El Salvador comprará cualquier reactor nuclear, barras de combustible o uranio enriquecido a países que no presenten preocupaciones de seguridad nacional.

“El Salvador permitirá y facilitará la inversión de los EE. UU. en su territorio para explorar, minar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos y para proporcionar servicios de generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura en términos no menos favorables que los que otorga a sus propios inversores en circunstancias similares”, señala el acuerdo.

Refiere que El Salvador regulará esas inversiones de acuerdo con los estándares mínimos del derecho internacional, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el DR-Cafta.

El acuerdo indica que cualquiera de las partes puede terminar este Acuerdo proporcionando una notificación por escrito de terminación a la otra parte. La terminación surtirá efecto después de 90 días o en otra fecha que las partes decidan.