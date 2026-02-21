Economía

Nuevo arancel de Trump del 10% entra en vigor el 24 de febrero

Los países del Cafta, incluido Costa Rica, que exportan textiles y prendas quedan libres del nuevo tributo.

Por Gustavo Ortega Campos
El gobierno de Donald Trump reprochó a Costa Rica 6 barreras 'irritantes' al comercio.
Con el nuevo arancel, Estados Unidos puede frenar la fuga de dólares hacia productores extranjeros e incentivar el retorno de la producción nacional. (La Nación/La Nación)







