Nuevo arancel de Trump del 10% entra en vigor el 24 de febrero

Con el nuevo arancel, Estados Unidos puede frenar la fuga de dólares hacia productores extranjeros e incentivar el retorno de la producción nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes cuándo empieza a regir el arancel de importación temporal con tarifa del 10%.

Según el sitio web de la Casa Blanca, la tarifa temporal que entrará en vigor a partir del 24 de febrero a las 12:01 a. m., hora de Washington. El objetivo del impuesto es abordar problemas fundamentales de pago internacional.

La Proclamación impone, por un período de 150 días, un arancel de importación ad valorem del 10% sobre los artículos importados a los Estados Unidos.

Además, impone algunas excepciones. No se aplica la tasa a los artículos textiles y prendas de vestir que ingresan libres de aranceles como mercancía de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta), se detalla en el documento firmado por Trump.

Sin embargo, estos productos ya no son bienes que representen un porcentaje relevante en la oferta exportadora de Costa Rica.

Adicionalmente, no estarán sujetos al arancel temporal ciertos productos agrícolas, incluida la carne de vacuno, los tomates y las naranjas, se detalla en la orden del mandatario estadounidense. Además de ciertos aparatos electrónicos y productos aeroespaciales.

Más investigaciones

Además, Trump ordenó a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) que utilice su autoridad de la sección 301 para investigar ciertos actos, políticas y prácticas discriminatorias que obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.

Las exportaciones de dispositivos médicos desde Costa Rica, que equivalen al 48% de las colocaciones totales de bienes hacia Estados Unidos, son sujetos a estas investigaciones desde setiembre de 2025.

En una declaración por separado, el jerarca del USTR, Jamieson Greer, informó de que continuarán las investigaciones en curso de la Sección 301, incluyendo las que involucran a Brasil y China.

“Si estas investigaciones concluyen que existen prácticas comerciales desleales y que se justifican medidas correctivas, los aranceles son una herramienta que podría imponerse", precisó Greer.

En términos similares se refiere la proclama de la Casa Blanca, al señalar que los aranceles seguirán siendo una “herramienta fundamental” del presidente Trump para proteger a las empresas y a los trabajadores estadounidenses, reubicar la producción nacional, reducir los costos y aumentar los salarios.

Además, califica de “decepcionante” el fallo de la Corte Suprema emitido este viernes que suspendió los aranceles a los socios comerciales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y asegura que Estados Unidos seguirá cumpliendo sus Acuerdos de Comercio Recíproco y espera el mismo compromiso de sus socios comerciales.

El argumento de Trump

El nuevo arancel, cuya aplicación para cada país todavía no se especifica, se aplica basado en la Sección 122 de la Ley Comercio de 1974.

La proclama señala que, al tomar esta medida, Estados Unidos puede frenar la fuga de dólares hacia productores extranjeros e incentivar el retorno de la producción nacional.

“Al aumentar su producción nacional, Estados Unidos puede corregir el déficit de su balanza de pagos, a la vez que crea empleos bien remunerados y reduce los costos para los consumidores”, se indica en el documento.

Según la Casa Blanca, como resultado de su pérdida de producción interna, Estados Unidos debe importar gran parte de lo que consume, enviando dólares estadounidenses al exterior.