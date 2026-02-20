Preguntas y respuestas: todo lo que debe saber sobre Trump y los aranceles

El presidente Trump anunció aranceles recíprocos en abril del año pasado, generando incertidumbre en el comercio global.

La Corte Suprema de Estados Unidos frenó este viernes 20 de febrero los aranceles recíprocos que la administración de Donald Trump impuso a Costa Rica y a más de 160 socios comerciales.

La decisión inmediata de Trump fue imponer un nuevo arancel general del 10% sobre todas las importaciones, fundamentado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite establecer ese impuesto por un plazo de 150 días.

¿Qué establece la sentencia?

La Corte Suprema anuló los aranceles recíprocos impuestos por Trump, al determinar que este excedió su autoridad cuando los impuso utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.

La norma permite al presidente adoptar medidas para regular la economía en situaciones de emergencia. La decisión confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la ley IEEPA eran ilegales.

¿Cuál fue el razonamiento?

La Corte Suprema enfatizó, por mayoría, que la IEEPA no incluye la facultad de imponer impuestos. La sentencia atribuye exclusivamente al Congreso, según la Constitución, la potestad de establecer impuestos y aranceles.

¿Cuáles aranceles se frenan?

La Corte se refiere a los derechos de aduana presentados como “recíprocos” por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como el automotor, el acero o el aluminio.

También se incluyen aranceles más elevados sobre países que la administración consideró actores perjudiciales a nivel comercial. Por ejemplo, como contra México, argumentando que era uno de los responsables del flujo de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos.

¿Qué dijo Trump?

En conferencia, Trump criticó la decisión de la Corte Suprema y anunció la imposición de un arancel global del 10%, por 150 días, mientras se efectúan investigaciones a socios comerciales o sectores para imponer tarifas más elevadas.

¿Cómo afecta a Costa Rica?

Las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos enfrentan un nuevo panorama. La decisión de la Corte Suprema eliminó los aranceles vigentes del 15%, pero el presidente Trump activó otra norma para establecer una tarifa temporal del 10%.

Ahora, la tarifa se vería reducida con el anuncio del mandatario estadounidense, pero no se eliminaría del todo. El nuevo arancel aplica de forma temporal, por 150 días, a menos que el Congreso vote para extenderlas.

¿Qué dicen las autoridades ticas?

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) señaló en un comunicado de prensa que la suspensión de los aranceles aplicará una vez que las autoridades estadounidenses implementen las disposiciones operativas correspondientes.

La Nación consultó al Comex sus valoraciones al anuncio del arancel del 10% anunciado por Trump y se está a la espera de respuesta.

¿Tendrán que devolver lo recaudado?

Esta es una de las grandes incógnitas. En conferencia de prensa, Trump manifestó que la sentencia no determina si Estados Unidos deberá reintegrar el dinero cobrado mientras el arancel estuvo activo. Incluso afirmó que las demandas en los tribunales pueden tardar hasta cinco años.

El juez Brett Kavanaugh, en su voto disidente, aseguró que la sentencia podría obligar a Estados Unidos a reintegrar miles de millones de dólares a quienes pagaron las tarifas en el marco de la IEEPA y que el proceso de reembolso posiblemente será un “desorden”.

¿Cómo quedó la votación?

Seis votaron a favor de frenar los aranceles: el presidente del Tribunal, John Roberts, junto con los jueces Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

Tres se posicionaron en contra y dieron la razón al presidente: Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh.

¿Cuál es la postura disidente?

El juez disidente Kavanaugh, respaldado por sus otros dos compañeros, advirtió que la resolución podría no restringir de manera sustancial la capacidad de un presidente para imponer aranceles en el futuro.

Defendieron la legalidad de los aranceles presidenciales y se apartaron de la decisión de la mayoría. Argumentaron que el término “regular la importación” siempre ha incluido la imposición de derechos de aduana.

¿Cómo llegamos aquí?

En abril del año pasado, el presidente Trump impuso aranceles recíprocos a sus socios comerciales, mediante la Orden Ejecutiva No. 14257, en la que declaró una emergencia nacional debido a déficits comerciales “grandes y persistentes”.

La decisión generó alta incertidumbre en el comercio global e importantes tensiones, ya que Trump ha utilizado esta herramienta como un mecanismo de presión económica y política.