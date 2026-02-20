Donald Trump anuncia nuevo arancel general del 10% tras revés de Corte Suprema

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que impondrá un arancel global del 10%, por un periodo de 150 días, mientras se hacen investigaciones para imponer impuestos más altos.

El presidente Donald Trump anunció un nuevo arancel general del 10% sobre todas las importaciones tras el revés sufrido en la Corte Suprema estadounidense, que este viernes juzgó que excedió sus poderes con la política aduanera.

“Todos los aranceles de seguridad nacional siguen totalmente en vigor. Y voy a poner un arancel global de 10%. Y hacemos investigaciones para proteger a nuestro país”, anunció el mandatario.

Trump impondrá el nuevo arancel del 10% fundamentado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite establecer el impuesto por un plazo de 150 días.

Durante ese periodo de cinco meses, el gobierno de EE. UU.efectuará investigaciones arancelarias bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, lo que podría resultar en aranceles más altos, según Trump.

Sobre el fallo de la Corte Suprema, declaró estar “profundamente decepcionante”. “Estoy totalmente decepcionado (...) Son una vergüenza esos jueces, siempre dicen que no”, dijo.

En su comparecencia, el mandatario se dedicó a criticar a los jueces que votaron a favor de eliminar los aranceles de su gobierno. A la vez que los acusó de estar influidos por “intereses extranjeros”.

“Los aranceles nos han dado seguridad nacional. Estos aranceles siguen ahí y seguiremos recibiendo dinero; esos aranceles van a seguir”, afirmó.

A la vez que anunció que aplicarán otras medidas para restablecer los impuestos comerciales que anuló la Corte Suprema, reconoció que podría tardar más tiempo, pero serán más fuertes y recaudará más dinero.

“El Tribunal dice que no puedo cobrar ni un dólar, esto se ha hecho para proteger a otros países y no a Estados Unidos”, afirmó Trump.

Añadió que el fallo le brinda la potestad para imponer licencias o embargos.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles impuestos a Costa Rica y a más de 160 socios comerciales, el 2 de abril de 2025, en lo que el mandatario hizo llamar el ‘Día de la Liberación’.