Donald Trump anuncia nuevo arancel general del 10% tras revés de Corte Suprema

Presidente de EE. UU. anunció investigaciones comerciales para imponer impuestos aún más altos y recaudar más dinero.

Por Óscar Rodríguez y AFP
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 20: U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing held at the White House February 20, 2026 in Washington, DC. The U.S. Supreme Court today ruled against Trump�s use of emergency powers to implement international trade tariffs, a central portion of the administration�s core economic policy. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que impondrá un arancel global del 10%, por un periodo de 150 días, mientras se hacen investigaciones para imponer impuestos más altos. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

