Corte Suprema de Estados Unidos anula buena parte de la política arancelaria de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.
Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
Trump puso los aranceles al comercio desde mediados del año pasado. Costa Rica tiene una tasa del 15%.