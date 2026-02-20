Costa Rica reacciona tras fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre aranceles de Trump

Por mayoría, los magistrados de la Corte Suprema concluyeron que la ley no faculta a Donald Trump a establecer tarifas comerciales.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) informó que la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que anula los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump a Costa Rica y a más de 160 socios comerciales, permitirá que la oferta exportable nacional continúe rigiéndose por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

Según precisó la entidad a través de un comunicado de prensa, emitido este viernes 20 de febrero, esto aplicará una vez que las autoridades estadounidenses implementen las disposiciones operativas correspondientes.

“El Gobierno de Costa Rica continuará monitoreando la evolución de esta situación, así como de cualquier otra medida o mecanismo que pueda tener algún impacto en las exportaciones nacionales a dicho mercado. Notificaremos de forma inmediata a los exportadores y a la opinión pública sobre cualquier disposición que emane de la administración estadounidense“, agregó la cartera en el comunicado.

Trump emitió en 2025 la Orden Ejecutiva No. 14257 para declarar una emergencia nacional por los “grandes y persistentes” déficits comerciales, a los cuales calificó como una amenaza “inusual y extraordinaria” para la base manufacturera del país.

En el caso de Costa Rica, la tarifa impuesta fue del 10%, pero a partir del 7 de agosto de 2025 fue incrementada al 15% bajo el argumento del superávit comercial de nuestro país con Estados Unidos.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior, Costa Rica continuará fortaleciendo el diálogo con Estados Unidos con el objetivo de promover un comercio bilateral “libre y comprensivo” que genere beneficios para ambos países.

La entidad añadió que, durante varios meses, ha sostenido un diálogo “prudente y productivo” con las autoridades estadounidenses, reafirmando el papel de Costa Rica como socio estratégico y como suplidor seguro y resiliente.