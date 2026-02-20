Economía

Corte Suprema de Estados Unidos deja sin efecto aranceles de Donald Trump a Costa Rica y a más de 160 países

Por mayoría, los magistrados de la Corte Suprema concluyeron que la ley no faculta a Donald Trump a establecer tarifas comerciales y dejó sin efecto las órdenes ejecutivas impuestas a 160 países.

Por Gustavo Ortega Campos
El expresidente de EE. UU., Donald Trump, con traje oscuro y corbata roja, sostiene un cartel con una lista de aranceles mientras habla en un podio con el sello presidencial. Detrás, una bandera de Estados Unidos decora el fondo.
La sentencia señala que la Constitución otorga al Congreso —y no al Ejecutivo— la potestad de fijar impuestos y tarifas. La medida afectaba a más de 160 socios comerciales. (Fotocomposición en Canva/AFP-Shutterstock /Fotocomposición en Canva/AFP-Shutterstock)







ArancelesAranceles TrumpCorte Suprema Estados Unidos
Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

