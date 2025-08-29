Corte de apelaciones de Estados Unidos declara ilegales los aranceles globales de Trump

El fallo de este viernes 29 de agosto, que confirma la decisión de un tribunal inferior, debilita la ofensiva proteccionista del presidente Trump.

Washington, Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó este viernes que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando así la ofensiva proteccionista del presidente que prometió acudir a la Corte Suprema.

El caso se refiere a los aranceles globales, es decir los que no afecten a sectores específicos. El fallo, adoptado por una mayoría de 7 a 4, permite que los aranceles generales se mantengan vigentes hasta mediados de octubre.

La corte emitió el fallo “incorrectamente”, “pero saben que Estados Unidos de América ganará al final”, comentó Trump en su plataforma Truth Social, agregando que luchará por mantener las tarifas aduaneras.

“¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN VIGENTES!”, señaló. “Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de Estados Unidos, los utilizaremos al servicio de nuestro país”. El fallo de este viernes 29 de agosto, que confirma la decisión de un tribunal inferior, debilita la ofensiva proteccionista del presidente.

Según el texto de la resolución, “la ley otorga al presidente amplios poderes para tomar diversas medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles y otros impuestos”.

La ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema. Durante ese lapso, los aranceles en disputa siguen vigentes.

Desde su regreso al poder, en enero, Trump ha implementado en varias oleadas nuevos recargos a los productos que ingresan a Estados Unidos, que varían entre el 10% y el 50%, dependiendo de la situación y el país.

Son estos aranceles, que difieren de aquellos que afectan a sectores específicos (automotor, acero, aluminio, cobre), los que han sido impugnados en los tribunales.

En su mensaje en la red Truth Social, el presidente considera la decisión de los jueces “altamente politizada”. Según él, si se eliminaran los aranceles aduaneros, “sería una catástrofe total para el país”, que quedaría “destruido”.