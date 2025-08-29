Economía

Corte de apelaciones de Estados Unidos declara ilegales los aranceles globales de Trump

La ejecución de esta sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema

Por AFP
(L/R) Vice President JD Vance looks on as US President Donald Trump speaks to the press after signing an executive order that aims to end cashless bail, in the Oval Office of the White House in Washington, DC on August 25, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
El fallo de este viernes 29 de agosto, que confirma la decisión de un tribunal inferior, debilita la ofensiva proteccionista del presidente Trump. (MANDEL NGAN/AFP)







