Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema agilizar el fallo sobre aranceles

La administración de Trump busca que la Corte Suprema valide de manera urgente los gravámenes impuestos a socios comerciales pese a las dudas legales.

Por AFP

Washington. El gobierno estadounidense solicitó el miércoles a la Corte Suprema que se pronuncie de forma expedita en el caso presentado por la administración después de que un tribunal determinara que el presidente Donald Trump no tiene la potestad para imponer parte de los aranceles.








