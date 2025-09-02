Economía

Trump afirma que pedirá a Corte Suprema una ‘decisión expeditiva’ sobre aranceles

Donald Trump pedirá a la Corte Suprema una decisión rápida sobre los aranceles, después de que un tribunal de apelaciones declarara ilegales gran parte de sus medidas proteccionistas.

Por AFP

Washington. El presidente Donald Trump confirmó el martes que solicitará a la Corte Suprema que se pronuncie rápidamente después de que un tribunal de apelación federal determinara el viernes que no tenía el poder para instaurar gran parte de los aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca.








ArancelesAranceles TrumpCorte Suprema de Estados Unidos
