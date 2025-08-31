Economía

Asesor de Trump ‘muy optimista’ en que Corte Suprema de Estados Unidos confirmará altos aranceles a importaciones

El viernes, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el presidente carecía de autoridad para imponer muchos de los impuestos a las importaciones que ha implementado desde su regreso al poder

EscucharEscuchar
Por AFP

Un alto funcionario comercial del gobierno de Donald Trump expresó este domingo 31 de agosto su optimismo en que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmará los altos aranceles a las importaciones fijados por el gobierno y que un tribunal inferior anuló.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpAranceles
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.