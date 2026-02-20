El Mundo

Gobernador de California pide a Trump que reembolse a estadounidenses dinero de aranceles

“Hora de pagar los platos rotos, Donald. Estos aranceles no fueron más que una apropiación ilegal de dinero que hizo subir los precios y perjudicó a las familias trabajadoras”, dijo Gavin Newsom, considerado un presidenciable demócrata

EscucharEscuchar
Por AFP

Los Ángeles, Estados Unidos. El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió que las familias y negocios estadounidenses reciban rembolsos, luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que este viernes consideró en gran parte ilegal la política arancelaria.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesEstados UnidosDonald TrumpGavin Newsom
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.