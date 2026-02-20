Gobernador de California pide a Trump que reembolse a estadounidenses dinero de aranceles
“Hora de pagar los platos rotos, Donald. Estos aranceles no fueron más que una apropiación ilegal de dinero que hizo subir los precios y perjudicó a las familias trabajadoras”, dijo Gavin Newsom, considerado un presidenciable demócrata
“Hora de pagar los platos rotos, Donald. Estos aranceles no fueron más que una apropiación ilegal de dinero que hizo subir los precios y perjudicó a las familias trabajadoras, todo para que pudieras destrozar alianzas de larga data y extorsionarlas”, dijo el mandatario regional.
“Cada dólar obtenido de forma ilegal debe ser rembolsado de inmediato, con intereses. ¡Paga!”, agregó.
Los aranceles que Trump impuso a varios países recaudaron más de $130.000 millones de importadores, y una parte significativa de la diferencia de precios recayó en las carteras de los consumidores que tuvieron que pagar más por sus productos.
Un informe del Laboratorio The Budget, en la Universidad de Yale, dijo que el costo de los aranceles significó un promedio de $1.700 para los hogares estadounidenses.
