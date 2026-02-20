Gobernador de California pide a Trump que reembolse a estadounidenses dinero de aranceles

Los Ángeles, Estados Unidos. El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió que las familias y negocios estadounidenses reciban rembolsos, luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que este viernes consideró en gran parte ilegal la política arancelaria.

Newsom, considerado ampliamente como un presidenciable del partido Demócrata, dijo que el dinero que los aranceles impuestos por Trump habían acumulado salieron de los bolsillos de los votantes de Estados Unidos, y deberían por tanto ser rembolsados.

“Hora de pagar los platos rotos, Donald. Estos aranceles no fueron más que una apropiación ilegal de dinero que hizo subir los precios y perjudicó a las familias trabajadoras, todo para que pudieras destrozar alianzas de larga data y extorsionarlas”, dijo el mandatario regional.

“Cada dólar obtenido de forma ilegal debe ser rembolsado de inmediato, con intereses. ¡Paga!”, agregó.

El gobernador de California, Gavin Newsom, es considerado un potencial candidato presidencial demócrata para 2028. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Los aranceles que Trump impuso a varios países recaudaron más de $130.000 millones de importadores, y una parte significativa de la diferencia de precios recayó en las carteras de los consumidores que tuvieron que pagar más por sus productos.

Un informe del Laboratorio The Budget, en la Universidad de Yale, dijo que el costo de los aranceles significó un promedio de $1.700 para los hogares estadounidenses.