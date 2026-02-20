Nuevo arancel a Costa Rica: Trump impone impuesto global del 10% tras fallo de Corte Suprema contra sus tarifas

El comercio entre Costa Rica y Estados Unidos entra en una nueva etapa de incertidumbre: tras el revés judicial a los aranceles previos, Donald Trump anunció un gravamen global del 10% bajo otra base legal.

Tres horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendiera los aranceles a las exportaciones de más de 160 socios comerciales, incluido Costa Rica, el presidente Donald Trump anunció el establecimiento de una tarifa generalizada del 10% bajo otra normativa, distinta a la cuestionada por el alto tribunal.

Ordenados por Washigton desde abril de 2025, la tarifa inicial del 10% para Costa Rica fue incrementada al 15% en agosto debido al superávit comercial frente a Estados Unidos. Ahora se vería reducida con el anuncio del mandatario estadounidense.

Durante una conferencia de prensa, Trump anunció este viernes la imposición de la tarifa generalizada del 10%. “Todos los aranceles de seguridad nacional siguen totalmente en vigor. Y voy a poner un arancel global de 10%. Y hacemos investigaciones para proteger a nuestro país”, aseveró.

El arancel del 10% dijo que lo aplicará en base a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta normativa permite aplicar aranceles de hasta el 15% (o cuotas de importación) sobre productos procedentes de todos los países o de forma selectiva.

Las medidas son temporales y solo pueden estar vigentes por un máximo de 150 días, a menos que el Congreso vote para extenderlas. Trump anunció que durante este período investigará a sus socios comerciales y no descartó establecer tarifas más altas.