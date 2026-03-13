Economía

Gobierno de Trump investigará a Costa Rica por posible falta de medidas para combatir el trabajo forzoso

Resultado de investigación podría implicar el establecimiento de nuevos aranceles a un grupo de 60 países, incluido Costa Rica

Por Sebastián Sánchez
Trump y Chaves
El gobierno de Donald Trump investigará a Costa Rica por posible falta de medidas para combatir el trabajo forzoso. En la imagen, Rodrigo Chaves junto con Trump en el lanzamiento del "Escudo de las Américas". (AFP/AFP)







