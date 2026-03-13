Gobierno de Trump investigará a Costa Rica por posible falta de medidas para combatir el trabajo forzoso

El gobierno de Donald Trump investigará a Costa Rica por posible falta de medidas para combatir el trabajo forzoso. En la imagen, Rodrigo Chaves junto con Trump en el lanzamiento del "Escudo de las Américas".

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, incluyó a Costa Rica en una lista, junto con otras 59 naciones y territorios, que serán investigados por supuestas faltas de medidas para combatir el trabajo forzoso.

Así lo anunció la noche de este jueves la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). El resultado de la pesquisa podría generar la imposición de nuevos aranceles.

Según ese órgano, el proceso se inicia bajo la sección 301, inciso b, de la Ley de Comercio estadounidense de 1974.

“Las investigaciones determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías, relacionados con la falta de imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, son irrazonables o discriminatorios y si gravan o restringen el comercio de Estados Unidos”, dice el comunicado.

Los países investigados son: Argelia, Angola, Argentina, Australia, Bahamas, Baréin, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica , República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong (China), India, Indonesia, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

Proceso formal

El secretario de Comercio, Jamieson Greer, declaró que, pese al consenso internacional contra el trabajo forzoso, “los gobiernos han fallado en imponer y hacer cumplir de manera efectiva medidas que prohíban la entrada a sus mercados de bienes producidos con trabajo forzoso”.

“Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja artificial de costos obtenida a partir del flagelo del trabajo forzoso”, añadió Greer.

El gobierno estadounidense explicó que la sección 301 le permite abordar “prácticas extranjeras desleales” que afectan el comercio de Estados Unidos. Esa ley le permite abrir investigaciones de oficio.

Una vez abierta, el Representante Comercial de Estados Unidos debe solicitar consultas con los gobiernos involucrados. El proceso incluye audiencias públicas el próximo 28 de abril, y las personas interesadas podrán enviar comentarios escritos o pedir participar hasta el 15 de abril.

La Nación pidió una reacción a Casa Presidencial, sin embargo, no se obtuvo respuesta al momento de publicación de esta nota.