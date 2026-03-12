Estados Unidos anuncia investigaciones comerciales que pueden dar paso a nuevos aranceles

El presidente Donald Trump reactivó la presión comercial. Su gobierno anunció la apertura investigaciones contra decenas de países.

Estados Unidos anunció el miércoles nuevas investigaciones sobre lo que considera prácticas comerciales desleales por parte de decenas de países, lo que abre la puerta a sanciones como aranceles adicionales.

De acuerdo con el comunicado del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, Costa Rica no aparece en el listado de países.

Con esta investigación el presidente Donald Trump busca reemplazar gravámenes anulados por la Corte Suprema y está lanzando investigaciones separadas centradas en sobreproducción e importación de bienes fabricados con trabajo forzado, informó a la prensa Greer, según reportó la agencia de noticias AFP.

El comunicado del USTR enlista a China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India.

Varios de estos países han firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos que, por lo general, permiten limitar el nivel máximo de los aranceles aplicables a sus productos.

Pero las investigaciones se llevarán a cabo independientemente de esos acuerdos, precisó Greer.

Las indagaciones se realizarán en base a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su versión modificada (Ley de Comercio), que está diseñada para abordar las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense, indica el comunicado del USTR.

Esta es la misma referencia legal de las investigaciones que realiza la Administración Trump a los dispositivos médicos, el principal producto de exportación de Costa Rica, bajo argumento de un tema de seguridad nacional.

La investigación anunciada hoy “se centrará en las economías respecto de las cuales tenemos indicios de que presentan un exceso de capacidad estructural y de producción en diversos sectores manufactureros”, dijo Greer.

Un expediente para comentarios sobre las investigaciones se abrirá el 17 de marzo de 2026.

“Las personas interesadas deben presentar comentarios por escrito, solicitudes para comparecer en la audiencia, junto con un resumen del testimonio, antes del 15 de abril de 2026. El USTR llevará a cabo una audiencia en relación con estas investigaciones a partir del 5 de mayo de 2026″, indica el comunicado.

AFP reportó que la segunda investigación relacionada con el trabajo forzoso probablemente se lanzará “no antes de mañana por la tarde” y afectará a aproximadamente 60 socios, señaló.

Estados Unidos, en particular durante el mandato de Joe Biden, ya había adoptado una serie de medidas dirigidas contra productos chinos procedentes del trabajo forzado de los uigures, indicó la agencia.

Las medidas llegan semanas después de que el máximo tribunal anulara los aranceles globales de Trump, al considerar que había excedido su autoridad al recurrir a poderes económicos de emergencia para imponérselos virtualmente a todos los países.

Trump impuso un nuevo gravamen del 10 % a las importaciones. Estos aranceles se sustentan en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 que los autoriza por un máximo de 150 días, hasta el 24 de julio. Después, el Congreso deberá pronunciarse para darles carácter permanente.

Los aranceles sectoriales de Trump sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles no se vieron afectados por el fallo de la Corte Suprema.