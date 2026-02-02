Gigante de tecnología médica defiende a Costa Rica ante posible arancel de Trump a dispositivos médicos

La multinacional estadounidense Hologic se instaló en Costa Rica en 2002. Actualmente es una de las principales exportadoras de dispositivos médicos desde Costa Rica.

Hologic, multinacional estadounidense, destacó el papel de Costa Rica como un socio clave en la fabricación y el abastecimiento de dispositivos médicos, en medio de una investigación estadounidense por motivos de seguridad nacional que podría abrir la puerta a nuevos aranceles.

“Al mantener una fabricación rentable y de alta calidad en Costa Rica, podemos reinvertir en investigación y desarrollo (I+D) y funciones de ingeniería avanzada en los Estados Unidos”, señaló la multinacional.

Para Hologic, este enfoque empodera a sus equipos en los Estados Unidos para centrarse en la innovación de alto valor mientras garantiza un suministro seguro y asequible de productos médicos críticos.

Además, destaca que su presencia en Costa Rica “complementa en lugar de desplazar los empleos en los EE. UU., creando un modelo de producción global que amplifica el liderazgo estadounidense en tecnología médica”.

La multinacional refirió que por cada empleo creado en el sector de dispositivos médicos de Costa Rica, los estudios muestran un efecto multiplicador en la economía de los EE. UU. a través de una mayor demanda de funciones de I+D, diseño y distribución.

Hologic se estableció en Costa Rica en 2002, tiene su sede central en Marlborough, Massachusetts y cuenta con operaciones en 36 países, generando más de 7.000 empleos. En América Latina tiene actividades también en Brasil.

Hologic se instaló en Costa Rica desde 2002. La empresa produce en el país dispositivos médicos y alertó del riesgo de que Trump impongan aranceles a esta industria. (Cortesía Hologic/Cortesía Hologic)

La Nación solicitó a los comentarios de la multinacional sobre el proceso de investigación que desarrolla Estados Unidos y la cantidad de empleados generados en el país, la empresa respondió que en esta ocasión no brindarían una entrevista.

Hologic se ubicaba al primer semestre de 2025 como la cuarta empresa compañía exportadora de dispositivos médicos desde Costa Rica, de acuerdo al registro de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). En el país se contabilizan más de 100 compañías extranjeras en este sector y generan más de 63.000 empleos.

Los dispositivos médicos representan el 48% de las exportaciones totales de bienes de Costa Rica, al cierre de 2025 totalizaron $10.927 millones, de acuerdo con datos de Procomer.

Hologic refirió que Costa Rica se ha convertido en un centro de nearshoring de primer nivel para la fabricación de dispositivos médicos, ubicándose como el quinto mayor exportador de dispositivos médicos a los Estados Unidos.

La multinacional también hizo referencia que la membresía de Costa Rica en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2021 y sus 70 años de gobernanza democrática refuerzan su confiabilidad.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1O6MYJCIUOl757NGFh7a9DecEzBBJajwg/preview">Click para ver el PDF</a></p> Carta remitida por la multinacional de dispositivos médicos Hologic Inc. con inversiones en Costa Rica, al Secretario de Comercio de Estados Unidos en el marco de la investigación a las importaciones de esta industria. DESCARGAR PDF

Efecto de los aranceles

Los analistas han señalado que la investigación podría derivar en la imposición de aranceles de Estados Unidos a los dispositivos médicos.

Al respecto, Hologic indica en la carta que aranceles adicionales tensarían aún más a la industria, amenazando la competitividad, restringiendo el acceso de los pacientes y obligando a los fabricantes a absorber costos que no pueden trasladarse.

Para los hospitales y clínicas rurales (en Estados Unidos) el aumento de los costos podría desestabilizar las adquisiciones y reducir la disponibilidad de servicios. Además, las interrupciones en la cadena de suministro corren el riesgo de socavar la misión humanitaria del sector: entregar tecnologías que salvan vidas a poblaciones vulnerables y responder durante emergencias.

Desde abril de 2025, Washington impuso tarifas arancelarias a más de 160 socios comerciales, incluido Costa Rica. La tarifa inicial a las exportaciones ticas fue de 10% y fue incrementado al 15% a partir de agosto pasado.

Destaca eficiencia en suministros

Hologic señala en la carta, que durante la pandemia de la covid-19, las exportaciones de dispositivos médicos de Costa Rica a los Estados Unidos se mantuvieron ininterrumpidas, permitiendo una respuesta rápida y entregas justo a tiempo, un testimonio de su ventaja logística y husos horarios compartidos.

“El papel de Costa Rica no se limita al ensamblaje; proporciona una producción escalable y de alta calidad de desechables, kits y accesorios esenciales, complementando la fabricación basada en los EE. UU. de Hologic de consolas y componentes tecnológicamente avanzados”, indica la comunicación.

También hace referencia al sector manufacturero de Costa Rica que se caracteriza por la estabilidad, la transparencia y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales.

Hologic indica también que la tecnología médica de los EE. UU. sustenta una sólida cartera de exportaciones, impulsando más de $75.000 millones en exportaciones anuales y sirviendo a pacientes en casi 195 países.

Los empleos en tecnología médica (medtech) son altamente calificados y registran un salario promedio de $96.814 al año, lo que equivale a un 33% más que el promedio nacional.

La comunicación fue dirigida el 17 de octubre pasado por Ryan Wallace, director de Adquisiciones y vicepresidente de Abastecimiento Estratégico Global de Hologic Inc. a Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, a cargo de la investigación.

La fecha de remisión de la comunicación de Hologic se dio en la fecha que concluyó el período de comentarios del proceso de investigación que inició el 2 de setiembre de 2025 bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

La investigación abarca equipos de protección personal (EPP), consumibles médicos, equipos médicos y dispositivos médicos.

La Sección 232 autoriza al presidente de Estados Unidos a tomar medidas para ajustar las importaciones de un producto cuando se considere que amenazan la seguridad nacional.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos dispone de 270 días, desde el cierre de la recepción de comentarios, para entregar su informe al presidente Donald Trump, quien contará con 90 días adicionales para decidir sobre la eventual aplicación de medidas.

El 17 de octubre concluyó la consulta pública del proceso, en la que participaron con sus planteamientos el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la multinacional Boston Scientific, la mayor exportadora de dispositivos médicos instalada en el país, entre otras empresas.