Inversión directa desde Suiza crece con fuerza

El flujo de inversión que llegó desde Suiza hacia Costa Rica el año pasado fue el más alto para ese país europeo en los registros del BCCR.

El flujo de inversión directa (IED) desde Suiza hacia Costa Rica aumentó con fuerza en el 2025, al alcanzar su nivel más alto de la serie publicada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

De acuerdo con las cifras preliminares del ente emisor, la inversión directa desde Suiza fue de $1.004 millones el año pasado, con lo que superó ampliamente todos los registros. Antes del 2025, el monto más alto de inversión desde el país europeo fue de $332 millones, en el 2022.

El flujo de inversión que llegó desde Suiza representó el 20% del total que ingresó el año pasado. En gran medida, este crecimiento contrarrestó el desplome de la inversión desde Estados Unidos, que pasó de $3.982 millones en el 2024 a $2.600 millones en el 2025.

Esta dinámica hizo que, en términos generales, la inversión extranjera directa total hacia Costa Rica registrara un leve crecimiento de $9 millones (0,18%), al pasar de $5.113 millones en el 2024 a $5.122 millones el año pasado.

Con este resultado, Suiza se consolidó como el segundo país desde donde proviene el mayor flujo de inversión extranjera, únicamente detrás de Estados Unidos, y se posicionó como la principal fuente desde Europa.

El pasado 3 de octubre, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) señaló que, para ese momento, había más de 440 empresas de Estados Unidos en el país, mientras que más de 25 empresas de Suiza operaban en diversos sectores.

Otros países

Además de Suiza, otras naciones también aumentaron sus flujos de inversión directa hacia Costa Rica el año pasado, según los datos preliminares publicados por el Banco Central días atrás.

En Centroamérica destaca Panamá, cuyo monto invertido en el país pasó de $66 millones a $106 millones entre el 2024 y el 2025.

En Norteamérica sobresale México, cuya inversión hacia Costa Rica casi se duplicó, al pasar de $125 millones a $238 millones en ese mismo periodo.

En Suramérica, el país más destacado fue Colombia, ya que el flujo de IED subió de $157 millones a $183 millones. Este es el tercer año consecutivo en que la inversión desde esta nación hacia Costa Rica aumenta.

En Europa, junto con el buen desempeño de Suiza, destaca el aumento de la inversión desde Bélgica, que pasó de $83 millones en el 2024 a $147 millones el año pasado. También se registraron incrementos en Francia (de $14 millones a $39 millones), Países Bajos (de $15 millones a $46 millones) y Reino Unido (de $19 millones a $42 millones).