Economía

Inversión directa desde Suiza crece con fuerza

Suiza se consolida como el segundo país con mayor inversión directa en Costa Rica, solo por detrás de Estados Unidos

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Por Luis Enrique Brenes
Impuesto, recaudación, moneda
El flujo de inversión que llegó desde Suiza hacia Costa Rica el año pasado fue el más alto para ese país europeo en los registros del BCCR. (Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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