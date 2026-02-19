Estas son las 68 multinacionales que invertirán $2.400 millones en los próximos 8 años

Las multinacionales de manufactura, como las de dispositivos médicos, son las que más recursos invertirán en Costa Rica hasta el 2033.

Entre enero del 2025 y el 16 de febrero del 2026, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) otorgaron los beneficios del Régimen de Zona Franca a 68 empresas, que en conjunto se comprometieron a invertir $2.439,3 millones en Costa Rica.

Los acuerdos, formalizados mediante decretos ejecutivos y publicados en La Gaceta, incluyen tanto nuevas inversiones como reinversiones, con plazos que se extienden hasta el 2033.

La revisión realizada por La Nación abarcó 180 alcances del diario oficial e incluyó únicamente compromisos nuevos bajo el régimen, excluyendo modificaciones o renuncias solicitadas por compañías ya instaladas.

Las 10 mayores inversiones concentran $2.303,8 millones del total comprometido. Mientras que en las restantes 58 empresas serán $135,5 millones, muestra la recopilación de información hecha por este diario, con base en los acuerdos publicados por el Poder Ejecutivo.

La cifra más alta corresponde a la estadounidense Boston Scientific, del sector de dispositivos médicos, que acordó invertir $850,5 millones con cumplimiento al 13 de octubre del 2032.

El acuerdo contempla una primera inversión de $10,3 millones —de los cuales $7,8 millones se ejecutarán entre 2026 y 2028— destinada al crecimiento de sus operaciones de manufactura en Cartago. La empresa proyecta contar con 9.731 trabajadores a septiembre del 2028.

Componentes Intel de Costa Rica SRL pactó una inversión total de $718,9 millones, tras un desembolso inicial de $3,5 millones.

Coca-Cola Industrias acordó $201,5 millones hasta octubre del 2031 y deberá alcanzar 200 empleados a diciembre del 2025.

Philips de Costa Rica comprometió $174,2 millones al 2029, mientras que Microvention, también del sector de ciencias de la vida, acordó reinversiones por $155,6 millones con plazo al 2033.

Al cierre del 2024, el Régimen de Zona Franca sumaba 626 empresas beneficiarias, según el último informe público. Estados Unidos, Panamá, Países Bajos y Reino Unido figuran entre los principales países de origen.

El economista Alberto Franco valoró positivamente los nuevos compromisos en un contexto marcado por la incertidumbre en las reglas del comercio exterior con Estados Unidos, los cambios tecnológicos y la apreciación del tipo de cambio. A su juicio, estas inversiones podrían ayudar a mitigar pérdidas de empleo en el sector.

Para acceder al régimen —regulado por la Ley N.° 7210—, las empresas deben presentar su solicitud ante Procomer y comprometer montos mínimos de inversión: $150.000 dentro de parques industriales en la Gran Área Metropolitana y $100.000 fuera de ella.

Modificaciones sustantivas, como ampliaciones de actividad, reinversiones o reducciones de metas, requieren acuerdo ejecutivo del Poder Ejecutivo.