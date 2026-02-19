Economía

Estas son las 68 multinacionales que invertirán $2.400 millones en los próximos 8 años

¿Cuáles son las empresas que harán inversiones millonarias hasta el 2033? ‘La Nación’ hizo la recopilación con base en los acuerdos publicados por Comex en el diario oficial ‘La Gaceta’.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Las multinacionales de manufactura, como las de dispositivos médicos, son las que más recursos invertirán en Costa Rica hasta el 2033. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
inversión extranjeraIEDComexLa Gaceta
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.