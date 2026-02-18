Economía

68 empresas acuerdan millonarias inversiones en Costa Rica hasta 2033

Multinacionales de zona franca sumarán millones en inversiones y nuevos empleos. A cambio, el país les otorgará beneficios fiscales.

Por Gustavo Ortega Campos
Instalaciones de Intel y Coca-Cola en Costa Rica y trabajadora del sector de dispositivos médicos, empresas beneficiadas con el Régimen de Zona Franca que comprometieron millonarias inversiones y generación de empleo.
Empresas como Intel, Coca-Cola Industrias y Boston Scientific, beneficiarias del Régimen de Zona Franca, figuran entre las principales inversionistas en Costa Rica. Entre 2025 y el 16 de febrero de este año, 68 empresas acordaron compromisos futuros de inversión por $2.439,3 millones. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)







