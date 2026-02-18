68 empresas acuerdan millonarias inversiones en Costa Rica hasta 2033

Empresas como Intel, Coca-Cola Industrias y Boston Scientific, beneficiarias del Régimen de Zona Franca, figuran entre las principales inversionistas en Costa Rica. Entre 2025 y el 16 de febrero de este año, 68 empresas acordaron compromisos futuros de inversión por $2.439,3 millones.

En Costa Rica, tanto empresas nacionales como extranjeras pueden acceder a los beneficios del Régimen de Zona Franca, que les permite gozar de exoneraciones fiscales. Para lograrlo, deben pactar con las autoridades el monto de inversión que realizarán y la cantidad de empleos directos que se comprometen a generar, entre otros requisitos.

Entre enero del 2025 y el 16 de febrero del 2026, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) otorgaron el Régimen de Zona Franca a 68 empresas mediante acuerdos ejecutivos. Algunas ya instaladas en el país acordaron reinversiones; el plazo más amplio concluye en 2033.

En conjunto, estas compañías se comprometieron a invertir $2.439,3 millones en el país.

Los datos surgen de una revisión realizada por La Nación a 180 alcances del diario oficial La Gaceta. El Poder Ejecutivo está en la obligación legal de publicar los acuerdos.

En el conteo hecho por este diario solo se incluyeron los compromisos brindados bajo zona franca, no aquellos relacionados con modificaciones o renuncias solicitadas por las empresas.

La normativa que regula el otorgamiento es la Ley N.° 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas, del 23 de noviembre de 1990, junto con su reglamento. En el proceso intervienen principalmente la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), que analiza las solicitudes. En tanto, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Presidencia de la República los formalizan y los publican.

Las mayores inversiones

Las 10 principales inversiones acordadas —para la misma cantidad de empresas— suman $2.303,8 millones.

La inyección de capital más alta corresponde a la empresa estadounidense de dispositivos médicos Boston Scientific. La multinacional acordó una inversión total de $850.480.107 con cumplimiento al 13 de octubre del 2032.

El Acuerdo Ejecutivo N.° 0348-2025-Comex, publicado en el Alcance N.° 2 de La Gaceta del 6 de enero del 2025, detalla una primera inversión de $10,3 millones, de los que $7,8 millones se invertirán entre 2026 y 2028.

La compañía explicó a La Nación que los $10,3 millones se destinarán principalmente al establecimiento y crecimiento de sus operaciones de manufactura en Cartago.

Boston Scientific aseguró que este aporte fortalecerá la manufactura avanzada de dispositivos médicos, los servicios globales, la investigación y el desarrollo y la comercialización, consolidando su presencia en Costa Rica y el conglomerado de Ciencias de la Vida.

También indicó que la nueva inversión abrirá más oportunidades de empleo. El Acuerdo Ejecutivo establece que contará con 9.731 trabajadores, con fecha de cumplimiento al 4 de setiembre del 2028.

Por su parte, Componentes Intel de Costa Rica SRL acordó una inversión inicial de $3,5 millones y una inversión total de $718.944.661,20.

Este diario consultó a la multinacional sobre las líneas de negocio que impulsará y las áreas donde generará empleo directo. Al cierre de esta nota se esperaba respuesta.

Por su parte, Coca-Cola Industrias acordó una primera inversión de $12.150.000 y una inversión total de $201.498.467, con plazo hasta octubre del 2031. El Acuerdo Ejecutivo establece que la empresa debería contar con 200 empleados a partir de diciembre del 2025.

En el caso de Philips de Costa Rica, dedicada a dispositivos médicos, la inversión inmediata asciende a $11.150.000 y el total, por $174.220.301, debe cumplirse en agosto del 2029.

La multinacional Microvention, también del sector de ciencias de la vida, acordó reinversiones por $10.175.000 y una inversión total de $155.640.542,16, con plazo al 30 de setiembre del 2033.

Según el último informe público sobre el Régimen de Zona Franca, al cierre del 2024 había 626 empresas beneficiarias en nuestro territorio.

Los principales países de origen de estas compañías son Estados Unidos, Panamá, Países Bajos y Reino Unido, entre otros, de acuerdo con datos de Procomer.

El economista Alberto Franco valoró positivamente estos acuerdos en un año complejo para el sector, marcado por la inestabilidad en las reglas del comercio exterior entre Costa Rica y Estados Unidos, los cambios tecnológicos acelerados que elevan la productividad y la continua apreciación del tipo de cambio.

“Ojalá que estas nuevas inversiones ayuden a neutralizar las pérdidas de empleo en el sector de zona franca”, señaló Franco.

Para acceder al Régimen, la inversión mínima requerida es de $150.000 dentro de un parque industrial en la Gran Área Metropolitana (GAM) y de $100.000 fuera de ella.

¿Cómo es el proceso de otorgamiento?

Las empresas deben presentar una solicitud formal ante Procomer, ya sea para ingresar al Régimen o para modificar compromisos existentes, sea para aumentarlos o reducirlos.

Precisamente, en enero anterior, el gobierno de Rodrigo Chaves autorizó a Amazon disminuir su planilla de 16.450 a 8.225 personas.

La multinacional justificó el ajuste por un cambio en las condiciones globales, pues durante la pandemia tuvo un crecimiento sin precedentes que lo llevó a plantear un alza exponencial de empleo.

Alejandra Arguedas, directora ejecutiva de Impuestos de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, explicó que cuando una compañía solicita disminuir metas de inversión o empleo, debe justificarlo, ya que se trata de compromisos previamente adquiridos. Procomer puede aprobar o rechazar la solicitud.

En los casos de reinversión —conocidos como procesos “20 bis”— la empresa debe presentar un nuevo proyecto, no solo renovar activos existentes.

“Para poder recibir la renovación de los beneficios, debe ofrecerse a Procomer el desarrollo de un nuevo proyecto, división, línea de producción o actividad, que requiera una inversión adicional a la existente. En cuanto al empleo, se debe ofrecer un monto mayor al nivel de empleo existente al momento de la solicitud”, planteó Arguedas.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) indicó que las instituciones involucradas y el procedimiento varían según el tipo de modificación solicitada.

Procomer respondió que el tiempo de atención depende de la complejidad y alcance de los cambios.

En promedio, Procomer gestiona anualmente más de 130 trámites de modificación de acuerdos ejecutivos que otorgan el Régimen de Zonas Francas, los cuales van desde ampliaciones o reducciones en el monto de inversión hasta reinversiones, cambios en los niveles de empleo, fecha de inicio de operaciones productivas o ajustes en su operación.

La normativa vigente autoriza:

1) Modificaciones que Procomer puede autorizar de manera directa:

Fechas de cumplimiento del nivel de inversión o metas de empleo.

Cambios en la fecha prevista para el inicio de las operaciones.

Cambios en la razón social o transformaciones de la sociedad, siempre que se mantenga la misma cédula jurídica y naturaleza operativa.

Gestión de áreas: Ampliaciones o reducciones de área (siempre que sean colindantes o dentro del mismo parque) y traslados de ubicación dentro de la misma jurisdicción aduanera.

2) Modificaciones mediante Acuerdo Ejecutivo del Poder Ejecutivo. Estas requieren aprobación de Comex y firma de presidencia:

Ampliación de actividad, producto o servicio.

Cambio de categoría.

Renovación de incentivos (reinversión bajo el Artículo 20 bis).

Casos excepcionales en que la empresa solicita reducir sus metas de inversión o empleo.

Cinde recomienda a las empresas estar al día con sus obligaciones administrativas y tributarias antes de solicitar cambios, contar con justificaciones técnicas sólidas, asesoría legal especializada y mantener comunicación constante con las autoridades.