Dos motores desiguales: por qué las zonas francas crecen al doble que el resto de empresas en Costa Rica

Mientras el sector de zona franca empuja con fuerza, el régimen definitivo enfrenta obstáculos. Los analistas explican qué está en juego.

Por Gustavo Ortega Campos

La economía de Costa Rica es como un avión que vuela con dos motores, sin embargo, uno de ellos necesita carburación para funcionar con más eficiencia. Esta analogía refleja las recomendaciones de analistas sobre el desempeño del régimen definitivo frente al crecimiento constante de la zona franca.








