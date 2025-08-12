Dos sectores económicos clave acumulan meses en números rojos

Los resultados del índice mensual de actividad económica (IMAE), correspondiente a junio, revelan que dos sectores persisten con cifras negativas en la tasa de variación interanual.

Los datos fueron presentados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). El agro suma ocho meses con datos de crecimiento interanual negativo y la construcción totaliza cuatro meses.

El BCCR define el IMAE como una serie de tiempo que mide, a corto plazo, la evolución de la producción realizada por los agentes económicos. La entidad publica los resultados cada mes con un desfase aproximado de 40 días.

De acuerdo al Banco Central, el desempeño de la actividad agropecuaria fue condicionado por factores climáticos adversos durante los últimos meses de 2024 y por condiciones atípicas en los primeros meses de 2025.

Estos elementos provocaron la reducción en la producción de banano destinado a la exportación, y la disminución en la producción de caña de azúcar. Estos efectos fueron parcialmente compensados por el aumento en la producción de piña, el crecimiento en la oferta de pollo para el mercado interno y una mejora en la producción de café.

Al mes de junio, el IMAE del agro se ubicó en -0,5, con lo que suma ocho meses en números rojos, tendencia que inició en noviembre de 2024.

En el caso de la construcción, la actividad experimentó una caída interanual de 3,7 %; y acumula cuatro meses con resultados negativos.

La caída de la construcción con destino privado (reducción de 5,9 %) en junio resulta de una menor ejecución de proyectos residenciales con caídas cercanas al 20,0 %, señaló el BCCR.

LEA MÁS: Producción agrícola de Costa Rica refleja resultados poco alentadores

Lo anterior fue levemente compensado por el mayor avance en proyectos de construcción de naves industriales, locales comerciales, y parqueos.

En el caso de la construcción con destino público, el incremento en la actividad (2,9 %) fue determinado, principalmente, por la mayor ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillados, obras realizadas por las municipalidades y por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Régimen definitivo a paso lento

El IMAE global presentó una variación interanual del 4,2% a junio, una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mismo mes del año 2024.

La producción de los regímenes especiales se ubicó con una variación de 15,5% y alcanzó su mayor incremento desde julio del 2023. En tanto, el régimen definitivo presentó un crecimiento cercano al 1,8 %.

Según el BCCR, el crecimiento del régimen definitivo se moderó principalmente por la contracción del 3,7 % en la industria de la construcción, atribuida al menor avance de proyectos residenciales; una menor dinámica en industrias como alimentos, textiles y papel dentro del agregado de la manufactura; la reducción sostenida en las actividades agropecuarias y una disminución del 4,5 % en la llegada de turistas por vía aérea, en comparación con el mismo mes del año anterior.

En junio, el 92,1 % de la expansión de la producción estuvo determinada por el desempeño de las actividades de manufactura, servicios profesionales, servicios de transporte, servicios inmobiliarios, comercio y los servicios financieros.