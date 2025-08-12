Economía

Dos sectores económicos clave acumulan meses en números rojos

Banco Central presentó datos del índice mensual de actividad económica (IMAE). Dos sectores siguen en negativo

Por Gustavo Ortega Campos

Los resultados del índice mensual de actividad económica (IMAE), correspondiente a junio, revelan que dos sectores persisten con cifras negativas en la tasa de variación interanual.








