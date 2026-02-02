Gobierno de Rodrigo Chaves permite a Amazon reducir a la mitad sus empleados en Costa Rica

La multinacional Amazon anunció 16.000 despidos a nivel global este 28 de enero, colaboradores de Costa Rica se vieron afectados. En la fotografía, el edificio de la empresa ubicado en Calle Blancos, San José.

El gobierno de Rodrigo Chaves autorizó, a solicitud de Amazon, la reducción a la mitad de la cantidad de empleados de la multinacional en Costa Rica.

La decisión fue establecida mediante el decreto ejecutivo N.º 0005-2026, firmado el 5 de enero pasado, en el cual se detalla el compromiso del nivel mínimo de puestos de trabajo en el país. En el nuevo nivel, la empresa estadounidense pasará de 16.450 empleados a un nuevo mínimo de 8.225 trabajadores.

El acuerdo define la disminución del nivel mínimo de empleo obligatorio bajo el Régimen de Zonas Francas para la empresa Amazon Support Services.

El acuerdo fue firmado por el ministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, por el mandatario Rodrigo Chaves Robles; y el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior, Manuel Tovar. La medida fue recomendada con criterios de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

La Nación remitió, la tarde de este lunes, consultas sobre los motivos de la decisión a la Presidencia de la República, Comex y Procomer. Se está a la espera de las respuestas.

La firma del acuerdo previo a que la multinacional informara de despedidos masivos a nivel global.

Amazon anunció, el pasado 28 de enero pasado, una nueva ronda de recortes que impactará casi 16.000 puestos en distintas áreas de la compañía en todo el mundo.

En el caso costarricense, no precisó la cantidad de personas despedidas. Sin embargo, personas cesadas por la multinacional dijeron a La Nación que los despedidos eran de áreas como Amazon Prime Video, Recursos Humanos, servicio al cliente, Amazon Fresh y Amazon Go.

Este medio solicitó en esa ocasión las valoraciones de Comex y Procomer con respecto a los efectos en Costa Rica. El Ministerio no respondió, y la gerente general de Procomer, Laura López, indicó que Amazon no había brindado detalles de impacto en nuestro país.

El decreto además modificó el acuerdo ejecutivo que otorgó el régimen de zonas francas a la empresa en el 2021, y ahora establece que Amazon se obliga a mantener una inversión total de al menos $107,9 millones.

También se agregó que Procomer vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión indicados y el Poder Ejecutivo podrá revocar el régimen a dicha empresa en caso de que no cumpla con los niveles mínimos de inversión.

En agosto de 2022, la empresa cumplió con su compromiso de empleo, contratando a un total de 1.621 nuevos empleados en Costa Rica alcanzando más de 16.450 empleados. Sin embargo, el entorno empresarial internacional actual ha experimentado cambios significativos (...) La beneficiaria (Amazon) se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 8.225 trabajadores". — Amazon Support Services

Argumentos de Amazon

Según el decreto ejecutivo, Amazon presentó documentos en las fechas 12 de agosto, 11 de setiembre, 14 de octubre, 19 y 20 de noviembre de 2025, en los que solicitó la disminución del nivel de empleo.

La multinacional expuso que durante la pandemia la empresa presentó un período de gran optimismo económico después de un crecimiento sin precedentes que lo llevó a plantear alza exponencial de empleo. Su compromiso de empleo entre 2016 y 2021 aumentó de 3.655 a 16.450 empleados (350%).

La compañía agregó que, en agosto de 2022, cumplió con su compromiso de puestos de trabajo, contratando a un total adicional de 1.621 personas en Costa Rica, para alcanzar una planilla de 16.450 empleados.

Sin embargo, la empresa indicó al gobierno que el entorno empresarial internacional experimentó cambios significativos.

En sus argumentos señaló cambios macroeconómicos, presiones para optimizar los costos y transformaciones en las estrategias globales de su fuerza laboral, en particular en lo que respecta a los modelos de trabajo virtuales, especialización del talento e integración tecnológica.

“Por esta razón, Amazon ha realizado los ajustes correspondientes a nivel mundial en respuesta a estas tendencias, incluidas decisiones en cuanto a la optimización de la fuerza laboral, la huella operativa y las estructuras de los equipos”, se indica en el decreto.

En el caso de Costa Rica, esto implicó un cambio de los equipos de trabajo existentes, por ejemplo, las posiciones de servicio al cliente, que históricamente habían sido un equipo que ocupaba puestos operativos de gran volumen, representa actualmente menos del 25% de los empleados.

Amazon señaló que los perfiles de los empleados son más especializados.

En la actualidad, cuentan con más de 50 diferentes unidades de negocio con presencia en Costa Rica y tienen mayores requerimientos. Además, son equipos más pequeños, que atienden diferentes funciones dentro de organizaciones como finanzas, inteligencia artificial, computación en la nube, robótica y otros campos en innovación. Como resultado, el talento en el país ha evolucionado y variado.

Enfoque de Comex

El decreto hace referencia que en relación con las disminuciones de los niveles de empleo e inversión, Comex y Procomer no pueden dejar de considerar factores dinámicos.

“Debemos considerar que en muchas ocasiones las empresas beneficiarias del régimen o bien su casa matriz se ven enfrentadas a graves problemas (...) todas que las podrían obligar a disponer cambios inmediatos en sus políticas de mercado”, se indica en el decreto.

También hace referencia que el Ministerio busca equilibrar la posición de las empresas con intereses de orden general “al valorar el impacto que supone una modificación considerable en los niveles de inversión y empleo frente al cierre definitivo de la empresa“.

Amazon Support Services Costa Rica S. R. cuenta con los beneficios impositivos otorgados por la Ley N.° 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas.

Para obtener la ventaja de no pagar el impuesto sobre la renta, la multinacional debe de cumplir con compromisos anuales de nivel de empleo e inversión. Las metas se establecen en decretos ejecutivos.