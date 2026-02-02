Economía

Gobierno de Rodrigo Chaves permite a Amazon reducir a la mitad sus empleados en Costa Rica

Mediante un decreto ejecutivo, firmado el 5 de enero pasado, el compromiso de nivel mínimo de empleo de Amazon en Costa Rica pasó de 16.450 a 8.225 personas.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
La multinacional Amazon anunció 16.000 despidos a nivel global este 28 de enero, colaboradores de Costa Rica se vieron afectados. En la fotografía, el edificio de la empresa ubicado en Calle Blancos, San José.
La multinacional Amazon anunció 16.000 despidos a nivel global este 28 de enero, colaboradores de Costa Rica se vieron afectados. En la fotografía, el edificio de la empresa ubicado en Calle Blancos, San José. (Gustavo Ortega Campos /Gustavo Ortega Campos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AmazonCosta RicaComexProcomerPresidencia de la República
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.