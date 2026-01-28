El Mundo

Amazon anuncia recortes que ocasionarán 16.000 despidos entre personal

En octubre ya había confirmado el despido de 14.000 empleados a nivel mundial, una cifra cercana a toda su planilla en Costa Rica

Por Juan Fernando Lara Salas
Amazon, uno de los principales empleadores de Costa Rica, confirmó este martes que despedirá a 14.000 personas a nivel global entre este martes y miércoles.
La compañía informó este 28 de enero que realizará nuevos ajustes organizacionales que impactarán unos 16.000 roles. En octubre ya había confirmado el despido de 14.000 empleados a nivel mundial, una cifra cercana a toda su planilla en Costa Rica. (JOHN DURAN)







