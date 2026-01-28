Amazon anuncia recortes que ocasionarán 16.000 despidos entre personal

La compañía informó este 28 de enero que realizará nuevos ajustes organizacionales que impactarán unos 16.000 roles. En octubre ya había confirmado el despido de 14.000 empleados a nivel mundial, una cifra cercana a toda su planilla en Costa Rica.

La multinacional estadounidense Amazon Inc. comunicó este miércoles a sus empleados una nueva ronda de recortes que impactará casi 16.000 puestos en distintas áreas de la compañía, como parte de un proceso para “reducir capas”, aumentar la responsabilidad individual y eliminar burocracia.

El anuncio fue compartido en un mensaje interno firmado por Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología de Amazon, quien reconoció que se trata de una noticia difícil y explicó que la empresa viene ejecutando una reestructuración desde octubre.

“Estamos haciendo cambios adicionales en la organización en Amazon que impactarán a algunos de nuestros compañeros. Reconozco que es una noticia difícil”, señala el texto.

La ejecutiva recordó que, aunque muchos equipos completaron sus ajustes en octubre, otros no concluyeron ese trabajo hasta ahora, lo que derivó en las reducciones anunciadas este 28 de enero.

Amazon indicó que ofrecerá a la mayoría de los empleados con base en Estados Unidos un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro de la empresa, aunque el tiempo podría variar en otros países según las regulaciones locales.

En caso de que los trabajadores no logren reubicarse internamente o decidan no participar en ese proceso, la compañía aseguró que brindará apoyo de transición que incluye indemnización, servicios de recolocación laboral, beneficios de seguro médico cuando aplique, entre otras medidas.

La empresa también abordó la inquietud de si estos ajustes se convertirán en una práctica recurrente, con anuncios de recortes cada pocos meses.

Según indicó, ese no es el plan, aunque sostuvo que cada equipo seguirá evaluando su estructura para mejorar la rapidez, la capacidad y la innovación.

Recortes de octubre y contexto de Costa Rica

Este anuncio ocurre luego de que en octubre, Amazon también aplicara despidos a nivel global, con una cifra cercana a la totalidad de su planilla en Costa Rica.

En esa ocasión, la compañía confirmó que cesaría a 14.000 trabajadores entre el martes 28 y el jueves 29 de octubre.

En Costa Rica, Amazon brinda empleo a casi 15.000 personas, según datos de junio del 2024 del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En medio de aquella reducción, Galetti justificó entonces la decisión en el contexto de los cambios acelerados en la industria y el avance de la inteligencia artificial.

“Algunos podrían preguntarse por qué reducimos puestos de trabajo cuando la empresa tiene un buen rendimiento (...) Lo que debemos recordar es que el mundo cambia rápidamente. Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet”, afirmó entonces.

La compañía sostuvo que la transformación impulsada por la IA permite innovar a mayor velocidad, un argumento que vuelve a estar presente en el trasfondo de las reorganizaciones internas.

En octubre, La Nación consultó a Amazon sobre el impacto específico para Costa Rica; sin embargo, la empresa no brindó información en ese momento.