Despidos en Amazon Costa Rica: Procomer detalla el apoyo a trabajadores

Sede de la multinacional Amazon en Calle Blancos, San José. Varias de las personas despedidas este miércoles laboraban en ese edificio.

Amazon anunció el despido de 16.000 personas a nivel global y sobre el impacto en el personal en Costa Rica aún es muy poco lo que se sabe, más allá de testimonios de personas afectadas.

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) confirmó que la multinacional no ha brindado detalles específicos del efecto local.

“Amazon Costa Rica todavía no ha notificado si ese cambio global va a tener un impacto en la operación de Costa Rica”, indicó Laura López, gerente general de Procomer a La Nación.

López dijo que, si hubiera un impacto en Costa Rica, tienen a disposición un servicio de recolocación entre los que mencionó ferias de empleos y la plataforma digital Talent Costa Rica.

Añadió que una vez que las empresas anuncian los despidos, Procomer localiza a los empleados para ayudar a reubicarlos.

“Muchas veces apenas las empresas anuncian despidos, hay otras que buscan recuperar ese talento”, dijo López quien participa en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se desarrolla en Ciudad de Panamá.

Dos exempleados de la multinacional estadounidense confirmaron, bajo condición de anonimato, que son parte de los despedidos. La notificación la recibieron la mañana de este miércoles. Amazon informó a sus colaboradores esta semana el recorte de 16.000 puestos a nivel mundial.

Los dos extrabajadores indicaron que el correo sobre el despido fue remitido por Beth Galetti, vicepresidenta de Recursos Humanos y Tecnología de Amazon, con el argumento de que obedecía al cierre de operaciones de su área en Costa Rica.

Una de las personas dijo este jueves, que la empresa les brindó la opción de aplicar para recolocarse en la compañía durante los próximos dos meses, tiempo durante el cual recibirán su preaviso.

Según las cifras de Procomer, durante 2025 lograron colocar a 11.500 personas mediante la plataforma Talent Costa Rica y otros procesos.

Amazon emplea en Costa Rica a cerca de 15.000 personas, de acuerdo con datos de junio de 2024 del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La multinacional tiene su sede principal en Seattle. Inició operaciones en Costa Rica en 2008, en el 2018 inauguró el centro de servicios a vendedores y en 2021 la oficina de servicios de web (AWS).

En octubre pasado, la compañía anunció el despido de 14.000 colaboradores a nivel global.

En esa ocasión, Galetti justificó entonces la decisión en el contexto de los cambios acelerados en la industria y el avance de la inteligencia artificial.

“Algunos podrían preguntarse por qué reducimos puestos de trabajo cuando la empresa tiene un buen rendimiento (...) Lo que debemos recordar es que el mundo cambia rápidamente. Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet”, afirmó en ese momento.