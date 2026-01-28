Dos personas relatan, con sorpresa, sus despidos en Amazon Costa Rica: ‘Estoy asimilando lo que pasó’

Amazon anunció que ejecutará 16.000 despidos a nivel global. Costa Rica está entre los países afectados. En la imagen, la sede de la multinacional ubicada en Calle Blancos, en San José.

La oleada de 16.000 despidos globales anunciada por Amazon este miércoles 28 de enero tiene impacto en sus operaciones en Costa Rica, donde esta multinacional emplea a miles de personas.

Dos personas cesadas por la compañía este 28 de enero, que prefirieron el anonimato y laboraban en departamentos distintos, confirmaron que la empresa realizó recortes en sus respectivas áreas.

Uno de los afectados indicó que conocía al menos cinco departamentos impactados por los despidos en Costa Rica: Amazon Prime Video, Recursos Humanos, servicio al cliente, Amazon Fresh y Amazon Go.

Otra persona, que trabajaba en Amazon desde hace más de ocho años en funciones administrativas, confirmó que el correo electrónico con la comunicación del despido fue remitido por la empresa ayer, pero lo leyó hasta este miércoles por la mañana desde su cuenta personal.

“ No sé nada más, estoy asimilando lo que pasó. No me están despidiendo por mal desempeño ”, aseguró con base en su evaluación anual. Señaló que en el área en la que laboraba el salario más bajo rondaba los ¢600.000 y que en los puestos de supervisión superaba los ¢2 millones.

Otro de los extrabajadores, que laboraba en el departamento de Amazon Prime, afirmó que tenía menos de un año de colaborar en la firma. Indicó que el despido fue sorpresivo, ya que días atrás les dijeron que su área no sería afectada por los recortes. Sin embargo, esta mañana recibió la información de su cese.

“Teníamos entendido que los departamentos más afectados eran los de Recursos Humanos y otros de servicio al cliente. Al menos a nosotros nos habían dicho que no había de qué preocuparse, que el departamento de Prime Video no iba a estar entre los afectados”, afirmó este extrabajador de Amazon.

La persona añadió que hubo reuniones en las que se señaló que la información sobre despidos a nivel global correspondía a rumores. “La sorpresa llegó hoy, a las 5 de la mañana. Llegaron varios correos. Uno de ellos indicaba que la posición en Amazon había sido terminada”, agregó.

Este extrabajador aseguró que cuando recibió la comunicación iba camino al trabajo, ya que su rol era presencial. Sin embargo, señaló que, cuando llegó al edificio, los guardas de seguridad no lo dejaron ingresar ni retirar sus pertenencias.

En su departamento hubo una reducción considerable de personal. Pasó de 230 personas antes de los recortes del miércoles a poco más de 115 colaboradores, de acuerdo con su versión.

Aunque no conoce la cantidad de despidos totales en Costa Rica, aseguró que resultó visualmente impactante la cantidad de personas que estaban a la espera en el edificio ubicado en Calle Blancos. “ Era bastante fuerte ver a las personas amontonadas en la recepción y los parqueos ”, aseveró.

Los dos extrabajadores confirmaron que el correo sobre el despido fue remitido por Beth Galetti, vicepresidenta de Recursos Humanos y Tecnología de Amazon, con el argumento de que obedecía al cierre de operaciones de su área en Costa Rica.

El área en la que laboraba la funcionaria administrativa cuenta con personal de Costa Rica, Estados Unidos e India. “Estados Unidos es más caro, en India se paga menos y Costa Rica es el punto medio, y todos hacemos lo mismo”, indicó.

Mientras tanto, el excolaborador de Amazon Prime Video aseguró que se presume que su departamento se trasladará a India. “A varios nos despidieron porque lo que quieren hacer es contratar a personas de países como India, porque es más barato”, agregó.

También relataron que la mañana de este miércoles no pudieron ingresar a la plataforma de trabajo y que la carta de Recursos Humanos que recibieron los insta a reubicarse en la compañía, así como a estar atentos a los concursos de puestos.

Uno de ellos explicó que, como parte de este proceso, le otorgaron dos pagos completos (febrero y marzo) no laborables. Otro de los afectados relató que le brindaron un preaviso de tres meses y que, si en este periodo no logra recolocarse, el despido se hará efectivo.

Comex en silencio

La Nación solicitó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) valoraciones sobre el anuncio de estos despidos, así como información sobre eventuales comunicaciones con Amazon, las condiciones que generaron la decisión en Costa Rica y la cantidad de personas afectadas. La entidad no respondió al respecto.

Por su parte, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) dijo que ha mantenido conversaciones con Amazon desde que la compañía anunció decisiones globales a mediados de 2025.

“De acuerdo con la empresa, existía la probabilidad de que esta medida mundial tuviera algún impacto en Costa Rica; no obstante, en este momento no es posible dar detalles de cuál sería ese impacto ni los alcances específicos para nuestro país”, señaló Procomer por medio de su oficina de comunicaciones.

Sobre las consultas relacionadas con las condiciones que motivaron a Amazon a ejecutar los despidos y la cantidad de personas afectadas, Procomer indicó que estas deben remitirse al Comex.