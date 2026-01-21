Economía

Viant Medical despide 900 trabajadores en Costa Rica

Multinacional estadounidense de dispositivos médicos continuará operaciones en el país. Cese de los colaboradores fue anunciado este miércoles.

Por Gustavo Ortega Campos
Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

