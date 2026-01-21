Viant Medical despide 900 trabajadores en Costa Rica

La empresa de dispositivos médicos Viant Medical tiene sus operaciones en Heredia.

Viant Medical, empresa estadounidense de dispositivos médicos, anunció este miércoles la reducción de aproximadamente 900 puestos en su planilla de Costa Rica.

La decisión responde a cambios asociados a un programa específico, reveló la firma mediante un comunicado de prensa.

La empresa aclaró que este ajuste no afecta la continuidad de sus restantes actividades comerciales en Costa Rica, donde mantendrá un número significativo de colaboradores y continuará operando con las capacidades necesarias para atender su proyección actual y futura de negocio.

Kevin Quirós, director general de Viant Costa Rica, dijo que son plenamente conscientes de que un proceso como este tiene un impacto humano significativo. “Por eso lo estamos gestionando con respeto, estructura y cuidado, con un enfoque claro en las personas colaboradoras impactadas”, señaló.

En mayo de 2025, la empresa anunció la expansión de sus operaciones en Costa Rica con la apertura de dos nuevas instalaciones, en ese momento, la firma estimó la generación de más de 1.000 empleos adicionales.

Viant Medical tiene su sede principal en Estados Unidos y se especializa en el moldeo, extrusión y ensamblaje de dispositivos médicos y otros componentes quirúrgicos.

“Además de asegurar que todos los colaboradores impactados sean tratados conforme a los requisitos legales aplicables, también estamos promoviendo esfuerzos de apoyo y facilitación para que puedan encontrar nuevas oportunidades laborales en el menor tiempo posible”, añadió Quirós.

Dos de las personas cesadas, indicaron a La Nación, bajo solicitud de anonimato, que el aviso oficial se realizó la mañana de este miércoles. Confirmaron que la empresa les garantizó el pago de las prestaciones de ley más un mes adicional de salario.

Uno de los afectados explicó que un cliente de la empresa suspendió el contrato de compras de manera inmediata, lo que provocó la suspensión de la operación, denominada Proyecto Omega y produciría catéteres.

Ambas personas confirmaron que hubo cientos trabajadores despedidos. Otros colaboradores fueron reasignados a otras áreas y la aceptación de los nuevos puestos quedó a decisión de los trabajadores.

La industria de dispositivos médicos genera unos 58.000 empleos directos en Costa Rica y es la principal exportadora de bienes del país, con $10.168 millones, equivalentes al 48% del total de colocaciones en el exterior. El 69% se dirigen hacia EE. UU.