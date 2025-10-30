Economía

Director general de Amazon habla sobre ola de despidos a nivel global

Andy Jassy se refirió a la reducción de la fuerza laboral de Amazon tras presentar los resultados financieros de la compañía

Por Luis Enrique Brenes
Andy Jassy, presidente y director ejecutivo de Amazon
Andy Jassy es presidente y director ejecutivo de Amazon desde 2021, cuando sustituó a Jeff Bezos. (Amazon/Amazon)







Andy JassyAmazonDespidos
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

