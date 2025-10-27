Economía

Amazon despedirá a 30.000 empleados corporativos

Amazon suprimirá 30.000 trabajadores corporativos como parte de un ajuste tras la pandemia.

Por Óscar Rodríguez

Amazon prevé suprimir más 30.000 empleos corporativos como parte de un proceso de ajuste de su planilla por la expansión durante la pandemia.








Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

