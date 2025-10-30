Amazon aumenta ganancias en medio de ola de despidos globales

Amazon anunció el despido de 14.000 personas esta misma semana, en la que informó de un aumento en sus ganancias.

Amazon, empresa que brinda empleo a casi 15.000 personas en Costa Rica, informó que aumentó sus ganancias en el tercer trimestre de 2025, en medio de una ola de despidos globales anunciada esta misma semana.

La compañía generó utilidades por $21.187 millones entre julio y setiembre pasado, lo que superó en $5.859 millones al resultado del mismo periodo de 2024, cuando las ganancias fueron de $15.328 millones.

“Seguimos observando un fuerte impulso y crecimiento en toda Amazon, ya que la inteligencia artificial (IA) está generando mejoras significativas en todos los ámbitos de nuestro negocio”, dijo Andy Jassy, presidente y director ejecutivo de Amazon, este jueves.

Según los estados financieros con corte a setiembre, la firma reporta ganancias de $56.478 millones, un aumento frente a los de $39.244 millones en el mismo periodo del año pasado.

Amazon presentó este jueves 30 de octubre sus resultados financieros para el tercer trimestre, luego de anunciar a inicios de semana que despedirá a 14.000 personas a nivel mundial.

Si bien la compañía indicó que la decisión se daba ante el avance de la IA, el director ejecutivo de Amazon afirmó que el ajuste en su planilla no está impulsado por esa tecnología.

“El anuncio que hicimos hace unos días no está realmente impulsado por las finanzas, ni siquiera por la inteligencia artificial. No por ahora. Se trata de cultura”, manifestó Jassy en una llamada con inversionistas.

El alto ejecutivo enfatizó en que la empresa tuvo un crecimiento acelerado durante varios años, con lo cual aumentó el tamaño de las operaciones, los tipos de negocios, así como la cantidad de trabajadores.

“Terminamos con muchas más personas que antes y, en consecuencia, con muchas más capas dentro de la organización", expresó.

Previamente, Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología de Amazon, explicó días atrás que la IA es “la tecnología más transformadora desde Internet”, en el marco del anuncio de los despidos globales.

“Algunos podrían preguntarse por qué reducimos puestos de trabajo cuando la empresa tiene un buen rendimiento (...) Lo que debemos recordar es que el mundo cambia rápidamente. Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet”, aseguró Galetti.

Resultado del trimestre

La firma tuvo ingresos operativos por $17.400 millones en el tercer trimestre de este año, igual que en el mismo trimestre de 2024. El resultado incluye dos cargos especiales, según detalló la compañía.

El primero por $2.500 millones por un acuerdo legal con la Comisión Federal de Comercio (FTC) y otro de $1.800 millones en costos estimados por indemnizaciones debido a la eliminación de puestos.

Sin esos cargos, el ingreso operativo habría sido de $21.700 millones. El ingreso neto aumentó a $21.200 millones, frente a $15.300 millones en el tercer trimestre del año pasado.

En relación con las ventas netas, crecieron 13% a $180.200 millones, en comparación con los $158.900 millones en el mismo periodo del 2024. Para el último trimestre del año, se estiman entre $206.000 millones y $213.000 millones.

“Continuamos viendo una gran demanda en IA e infraestructura básica (...) En la división de Tiendas, seguimos cosechando los beneficios de la innovación en nuestra red logística y vamos en camino de ofrecer a los miembros Prime las entregas más rápidas registradas hasta la fecha”, comentó Jassy.

A nivel global, la multinacional estadounidense emplea a 1,5 millones personas, entre la operación de comercio electrónico y la nube, mediante su filial Amazon Web Services (AWS).