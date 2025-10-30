Economía

Amazon aumenta ganancias en medio de ola de despidos globales

Amazon presentó sus resultados financieros del tercer periodo este jueves 30 de octubre

Por Luis Enrique Brenes
Logo de Amazon en la fachada de un edificio moderno. La imagen ilustra el anuncio de la inversión de más de $5.000 millones en un nuevo centro de datos en Querétaro, México, por parte de Amazon Web Services (AWS).
Amazon anunció el despido de 14.000 personas esta misma semana, en la que informó de un aumento en sus ganancias. (AFP/AFP)







Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

