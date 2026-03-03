Esta es la lista completa de los productos de Costa Rica exentos de los nuevos aranceles de Trump

Donald Trump estableció un arancel global del 10%. Hay un grupo de bienes costarricenses que están exentos, pero al principal producto vendido a EE. UU. sí se le aplica la tarifa.

Costa Rica exportó en 2025 más de 1.500 diferentes tipos de bienes a Estados Unidos.

Muchos de estos productos tienen hoy un arancel del 10% (antes era del 15%), según la orden dada el pasado 24 de febrero por Donald Trump, luego de que la Corte Suprema tumbara los aranceles “recíprocos” creados en abril del año pasado.

Pero hay una lista de bienes producidos en Costa Rica que están exentos de la tarifa.

Aunque los dispositivos médicos, principal producto exportado a EE. UU. quedó gravado.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. En 2025, el 47% de todas las exportaciones nacionales fueron dirigidas hacia ese mercado, por un total de $10.797 millones.