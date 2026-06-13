Hace 50 años: Diálogo con el compositor Bernal Flores

El compositor Bernal Flores tuvo un ameno diálogo con La Nación, en el que reveló que su primer contacto con un músico costarricense fue en el cumpleaños de su hermana, donde Julio Fonseca ejecutó el vals Virginia.

“Años más tarde, yo escribiría un libro sobre don Julio y me interesaría por su obra”, recordó.

Durante al menos diez años, fue alumno de Carlos Enrique Vargas, periodo en que estudió piano, armonía, teoría y solfeo.

Aseguró que el enfoque memorístico en el estudio del piano es un error, y pedir a los alumnos que se aprendan todas las obras “es una pérdida de tiempo”.

Consideró que la enseñanza de este instrumento debe consistir en un repertorio variado en cuanto a épocas musicales, exigir ejercicios relacionados con los problemas propuestos por cada obra e incluir lectura a primera vista, transporte e improvisación.

“Así, deben adquirirse conocimientos paralelos de ciencia musical. El alumno improvisaría de acuerdo a lo que hubiere oído, basándose en la repetición y en la improvisación creativa”, indicó.

Al ser consultado sobre qué busca en sus composiciones, respondió que “la expresión de mí mismo”.

Agregó que sus obras “son personales dentro de un estilo propio contemporáneo. Yo uso el análisis hansoniano para definir la armonía y un sistema de posibilidades rítmicas basadas en un estudio del número”.

Para concluir, aseguró que Costa Rica podría tener compositores reconocidos a nivel internacional. “Es difícil, pero no tarea imposible”.

La curiosidad: Buses pasan llenos

Vecinos de Hatillo 1, El Cruce y Sagrada Familia reclaman que el servicio de bus disminuye considerablemente después de las 6:20 a. m., y cuando los buses pasan por allí, están repletos y ni siquiera paran.