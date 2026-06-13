El País

Hace 50 años: Diálogo con el compositor Bernal Flores

El compositor aseguró que poner a los estudiantes a memorizar todas las obras ‘es una pérdida de tiempo’

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Por Yeryis Salas
histórico
Bernal Flores recordó su primer contacto con un músico costarricense. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosBernal Flores
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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