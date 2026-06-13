Reconocidos influencers costarricenses estarán en el Mundial 2026 y colaborarán con Teletica: vea quiénes son

Dos influencers costarricenses crearán contenido para sus propias plataformas digitales, pero también colaborarán con Teletica.

Dos reconocidos influencers costarricenses estarán presentes en el Mundial 2026 y colaborarán con Teletica.

Se trata de Diego Garro y Corney, quienes confirmaron este viernes, durante el programa Calle 7 Informativo, que próximamente viajarán a la máxima fiesta del fútbol.

La noticia también fue difundida en redes sociales por el presentador del espacio, Pablo Campos, quien indicó que los creadores de contenido asistirán “con Teletica para el Mundial”.

Diego Garro y Corney viajarán al Mundial 2026 para crear contenido desde la máxima fiesta del fútbol. (Tomada de redes sociales)

Ante una consulta realizada por La Nación, la televisora aclaró el alcance de esa relación.

“Ellos son creadores de contenido y van al Mundial a trabajar para sus propias plataformas; sin embargo, según sus posibilidades, nos apoyarán con ciertos contenidos para nuestros programas”, señaló el canal.

Por lo tanto, Garro y Corney viajarán al evento para generar contenido independiente, sin formar parte oficial de la delegación de Teletica en el Mundial 2026.

Esta edición del torneo es histórica, ya que se celebra por primera vez en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y cuenta con un formato ampliado de 48 selecciones.