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Reconocidos influencers costarricenses estarán en el Mundial 2026 y colaborarán con Teletica: vea quiénes son

La televisora explicó cuáles serán sus funciones durante el evento

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Por Fátima Jiménez
Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán
Dos influencers costarricenses crearán contenido para sus propias plataformas digitales, pero también colaborarán con Teletica. (John Durán)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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