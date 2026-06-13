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Katy Perry sorprende al inaugurar el Mundial en Estados Unidos: así fue su presentación

Su aparición provocó una reacción inmediata del público, que estalló en aplausos y gritos

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Por Fátima Jiménez
Katy Perry
Katy Perry abrió la ceremonia inaugural del Mundial en Estados Unidos tomada de la mano de un niño, con quien interpretó una emotiva versión de 'Wonder'. (AFP/AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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