Katy Perry sorprende al inaugurar el Mundial en Estados Unidos: así fue su presentación

Katy Perry abrió la ceremonia inaugural del Mundial en Estados Unidos tomada de la mano de un niño, con quien interpretó una emotiva versión de 'Wonder'.

Katy Perry deslumbró este viernes en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos con una presentación cargada de emoción y simbolismo.

Rodeada de banderas de los países participantes, la artista apareció en el centro de la cancha del SoFi Stadium de Los Ángeles minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay, desatando la euforia en el estadio desde el primer instante.

A las 6:48 p. m., Perry inició su show de una manera inesperada: tomada de la mano de un niño, quien comenzó interpretando su canción Wonder. Segundos después, la cantante se unió, creando un momento emotivo que culminó con ambos entonando el tema juntos y abrazados.

Entre luces, brillos plateados y banderas de todas las selecciones, Katy Perry emocionó al público al cantar 'Wonder' junto a un niño. (AFP)

La artista lució un traje plateado lleno de brillos que reflejaba las luces, acompañado de su característico cabello suelto. Su aparición provocó una reacción inmediata del público, que estalló en aplausos y gritos apenas pisó el escenario.

El espectáculo marcó uno de los momentos más destacados del Mundial hasta ahora, combinando música, emoción y un mensaje de unión en el arranque del torneo.